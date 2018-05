Puigdemont alega también en Alemania un “defecto de forma” en su procedimiento

Puigdemont quiere correr la misma suerte que sus exconsejeros después de que un juez belga rechazara ayer la euroorden dictada contra Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por "defectos de forma" en el procedimiento. El abogado alemán de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, apenas tardó unas horas en redactar el recurso, que fue presentado a última hora de la tarde de ayer ante la Audiencia Territorial de Schleswig. Junto al escrito, se adjunta una copia de la decisión de la justicia belga. Tanto el recurso como la documentación adjunta están siendo todavía traducidos al alemán y serán después pasados a la Fiscalía para una primera evaluación sobre posibles defectos de forma que hasta ahora no habían sido detectados en ese tribunal.

La fiscalía está de hecho en estos momentos preparando un nuevo pliego de acusación para pedir la extradición de Puigdemont a España de acuerdo a la nueva documentación añadida por la Justicia española a la orden de detención europea. Los fiscales esperan tener listo su texto la próxima semana y evitan hacer comentarios sobre las decisiones de la Justicia belga. “No comentamos nada que haga otro tribunal, nosotros haremos nuestro propio análisis, también sobre la forma del procedimiento, tomaremos nuestras decisiones y seguiremos informando”, ha dicho la portavoz de la Fiscalía Wiebke Hoffelner.

ADVERTENCIA DE LLARENA

Mientras, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha informado por carta al fiscal del tribunal alemán que debe resolver la entrega del expresident Carles Puigdemont de que la euroorden de detención cursada contra él reúne todos los requisitos formales y no deben caer en el mismo error que Bélgica. El magistrado que se encarga del sumario abierto por el "procés" en el alto tribunal ha actuado así para evitar el error de interpretación que, a su juicio, cometieron ayer las autoridades belgas.

Bélgica considera que la orden europea de detención debe basarse en una orden de detención nacional o un documento con valor ejecutivo similar, dice Llarena en su carta, y añade que sus peticiones de entrega se basan en autos de procesamiento, los cuales tienen un valor no ya igual, sino superior a una orden de detención.

La Justicia belga rechazó ayer la euroorden dictada contra los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional. La audiencia deberá ocuparse ahora del nuevo recurso presentado por la defensa de Puigdemont pero para ello primero tendrá que traducirse del flamenco al alemán la decisión de la justicia belga. Posteriormente la fiscalía deberá pronunciarse al respecto antes de que la audiencia empiece a estudiar una decisión que, según la portavoz, probablemente no se producirá antes de la próxima semana.

Por otra parte, la Fiscalía alemana no quiso hoy comentar la decisión de la Justicia belga, aunque recordó que también Alemania analiza si se dan las "condiciones formales" para una extradición a España de Puigdemont. "No comento las decisiones desde Bruselas. Naturalmente las conocemos, pero no las comento. Nuestro análisis del caso incluye naturalmente clarificar si se dan las condiciones formales para la admisibilidad de la extradición", indicó a EFE la portavoz de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner.