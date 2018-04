El PSOE pide sacar a un senador del PP del Consejo de Europa por posible corrupción

El PSOE ha exigido hoy al PP que saque al senador Pedro Agramunt de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), tras el informe interno en el que este organismo alude a su posible implicación en actividades corruptas durante el tiempo en que presidió la entidad y su trayectoria anterior. El portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, ha emplazado al grupo popular a actuar "de manera preventiva" contra el senador Agramunt, bajo el argumento de que su presencia en la APCE no puede ser "la mejor carta de presentación de España ante Europa", cuando se le ha acusado de posibles prácticas corruptas.

Sin embargo, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha anunciado que el grupo parlamentario no va a adoptar por ahora ninguna medida contra Agramunt, ha apostado por esperar la "respuesta" que pueda dar la Asamblea y ha recordado que el propio senador valenciano defiende que todas las acusaciones "son falsas". La comisión de la APCE encargada de indagar este caso cree que Pedro Agramunt participó en una "actividad corrupta" aunque también dice que no tiene "evidencias claras", y destaca su respaldo a los intereses de Azerbaiyán y la campaña promovida desde este país para que en 2013 lograra presidir el grupo del Partido Popular Europeo. El parlamentario español presidió la APCE de enero de 2016 a octubre de 2017, cuando dimitió tras perder la confianza de la Cámara por una polémica visita a Siria, no comunicada a la Asamblea, junto a parlamentarios rusos y el diputado español del PDeCAT Jordi Xuclà, en la que se entrevistaron con el presidente Bachar al Asad. En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado, el senador socialista Ander Gil ha recordado que Agramunt siempre se ha visto salpicado por "cuestiones turbias".

Ahora, tras el informe de la Asamblea Parlamentaria, entiende que han aumentado las "dudas razonables" que "se ciernen" sobre él hasta hacer "insostenible" su situación, por lo que ha emplazado al grupo popular a apartarlo de este organismo al que accedió tras ser elegido por la mayoría del pleno del Senado. También se ha preguntado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "respalda" al senador del PP, y si el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "traga con todo", ahora también "tragará con el escándalo Agramunt". Gil ha aludido a los "regalos", las "transferencias de 15.000 euros", los "billetes de 500 euros" y los "hoteles de lujo" que se citan en el documento como supuestas prebendas para defender los intereses de Azerbaiyán y ha remarcado que "hoy mismo" el grupo popular podía hacer que saliera de la cámara parlamentaria. Sin embargo, el portavoz del grupo popular ha dejado claro que no habrá medidas contra el senador valenciano, quien hoy mismo le ha ratificado su inocencia en una conversación telefónica mantenida desde Estrasburgo (Francia).

José Manuel Barreiro ha señalado que "obviamente" hablará con él personalmente cuando regrese a España, pero ha apostado por esperar por la "respuesta" que dé la APCE tras analizar el informe de la comisión y ha hecho hincapié en que sostiene que todas las acusaciones contra él son "falsas". También ha señalado que su permanencia en el escaño del Senado "no tiene que ver" con el episodio de la Asamblea Parlamentaria porque Agramunt fue elegido senador, y ha subrayado que no sería "lógico" adelantar acontecimientos ni juzgarle "antes de que haya un pronunciamiento". Barreiro ha explicado que aparte del comunicado en el que Pedro Agramunt manifiesta que el informe contra él está basado en "falsedades", él mismo ha averiguado por otras fuentes que la argumentación que hace para defenderse "es coherente"