¿Por qué Rajoy prefiere que triunfe la moción de censura antes que dimitir?

"Por el país, dimita, señor Rajoy, o hagámoslo dimitir". Así se ha pronunciado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, este jueves durante el debate sobre la moción de censura registrada por los socialistas a causa de la Gürtel.

Una opción que el presidente del Gobierno ha rechazado, pero que podría cambiar en función de si el PNV lo deja caer esta tarde, facilitando el ascenso de Sánchez a La Moncloa.

Hasta ahora Mariano Rajoy se había mostrado contrario a la dimisión. Durante esta semana se ha defendido argumentando que la sentencia por el Caso Gürtel no afecta a miembros de su actual Gobierno y que su partido solo ha sido condenado civilmente como partícipe a título lucrativo, esto es, por obtener un beneficio ilícito derivado de la actividad punible de otros. No obstante, hay que puntualizar que la reforma del Código Penal -impulsada por el PP- que permite juzgar a los partidos políticos es posterior a los hechos enjuiciados, de modo que no era de aplicación a la trama de corrupción.

Pese a lo argumentado esta mañana, la oposición de Mariano Rajoy a una dimisión tiene más que ver con dificultar el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno que con impedir la censura de la Cámara Baja, que según parece acabará produciéndose debido a los votos de los nacionalistas vascos.

Y es que, si Rajoy dimitiera, bastaría con que hubiera un candidato a la presidencia del Gobierno para que se hiciera con el Ejecutivo sin necesidad de los 176 votos que se exigen para que prospere la moción. En otras palabras, el candidato -Pedro Sánchez- necesitaría menos apoyos de los ahora necesarios para derrocar a Rajoy, ya que la Constitución habla de más síes que noes para que en segunda votación sea investido el Jefe del Ejecutivo.

Como se dice en el argot popular, Rajoy prefiere morir matando. Esto es, arriesgándose a presenciar cómo el Congreso le retira su apoyo antes que facilitarle la investidura a Pedro Sánchez.