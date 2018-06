"¿Por qué deben tener privilegios los presos de ETA? Es un gran error político"

El acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco o, incluso, la excarcelación de algunos casos como la puesta en libertad para los etarras que cumplen condena y superan los 70 años, "no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de interés y si no se soluciona vamos a tener otros problemas, es un gran error político y esto es muy grave para un país" asevera Maite Pagazaurtundua, víctima de ETA y eurodiputada por UPyD.

"La cuestión es ¿ETA se ha disuelto? Sí. ¿Ha pedido perdón? No. ¿Ha aprovechado la oportunidad internacional que ha tenido para reconocer que lo suyo era terrorismo? No. ¿Ha equiparado su violencia con la del Estado? Sí Han utilizado la palabra conflicto y han dicho que pedían perdon a los que no estuvieran en el conflicto, lo que quieren decir que a todos los demás los habían asesinado bien. No hay pueblo en el País Vasco donde los niños no crezcan con carteles de presos etarras en las calles y son recibidos como héroes y esta gente quieren que otros les saquen las castañas del fuego. Y en este contexto sin condenar su historia de terror, queda como lobista el PNV y si todas las líneas rojas que puso el Estado se borran y aceptamos que no tengan que reconocer que era terrorismo y se equipara la violencia del Estado legítima con lo que ellos hicieron, legitima que asesinaran a mucha gente y están en la política penitenciaria de primer orden, ¿por qué?" se pregunta Maite Pagazaurtundua.

"No sabemos dónde está el Gobierno, pero a mí me parece el Gobierno ha entrado de lleno en las prioridades de los nacionalistas para blanquear el pasado de ETA y lo que significa ETA sin darse cuenta de que si se les da a los presos esas ventajas estamos dejando una herida con un montón de pus que va a generar muchos trastornos y problemas al resto del estado. El Gobierno de la nación tiene que pensar en el interés de todos los españoles y el primer interés es la integridad territorial y que no pueda haber problemas en el Estado de Derecho a medio plazo y ya tenemos problemas en Cataluña precisamente por no haber sido listos y haber dado cosas a los nacionalistas, ese juego no sale bien" advierte la eurodiputada que señala que "si hablamos de presos hablemos de todos los presos no solo de los de ETA ¿Por qué deben estar privilegiados los presos de ETA si la gran mayoría de ellos no condenan la historia de terror? Lo que hay que exigir a ese mundo es que dejen de legitimar la historia de ETA. Los que se han acogido a la Vía Nanclares no son recibidos con esos homenajes.

"Estamos ante grandes manipuladores y grandes estrategas. Y el Estado no puede ceder ante un falso humanitarismo porque dándoles todo no les hacemos el bien, porque no van a evolucionar si todo les cuesta 0, además de ser injusto con todos los ciudadanos que tuvieron que salir del país vasco y que no pueden volver", recuerda Maite Pagazaurtundua.