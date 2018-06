Podemos: "Rajoy no se va, le echamos"

Los diferentes partidos han reacciado a la decisión de Rajoy de abandonar la primera línea política. Podemos anuncia que la decisión del líder del PP se ha producido gracias a la gente "que no perdió la esperanza" en la calle. "Rajoy no se va, le echamos", es la frase que repiten los dirigentes de la formación morada. Entre ellos, el secretario general del partido, Pablo Iglesias, quien ha afirmado en Twitter que "Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción". "Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto", confiesa Iglesias.

El número dos de Podemos, Pablo Echenique, ha coincidido en que ha sido "la España del 15M, del feminismo, de la PAH, de los pensionistas en la calle" quien ha echado a Rajoy junto a "su corrupción, su crueldad con los más humildes y su servilismo con los poderosos". "Si Ciudadanos no lo hubiera sujetado, lo habríamos echado mucho antes", añade el secretario de Organización de Podemos.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha abundado en la misma idea: "M.Rajoy no se va, le echamos. Los pensionistas, las feministas, los estudiantes: la España del 15M, que nunca perdió la esperanza y que construye con fuerza un país mejor", ha señalado también en las redes sociales. "Echamos a M.Rajoy pero el PP se queda. Pelearemos que no haya impunidad y que devuelvan lo robado", avisa la portavoz parlamentaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado comentar la decisión y no ha respondido a las preguntas de los informadores sobre esta decisión. En el momento en que los periodistas dirigían esas preguntas a Sánchez, los futbolistas que se encontraban en el terreno de juego alineados para saludarle han bromeado pidiendo a los informadores: "¡hala!, ¡hala! ¡eso no!" Sí ha hablado Adriana Lastra, futura portavoz del PSOE en el Congreso. "Deseo que el PP empiece un proceso de regeneración que haga que en este país haya una derecha moderna y honrada", ha dicho. Albert Rivera ha sido más duro al señalr que Rajoy debería "haberse retirado a tiempo para evitar el Gobierno débil". "Pero por encima de todo, le deseo lo mejor en lo personal", ha dicho en redes sociales.

La portavoz adjunta de JxCat Gemma Geis ha considerado que el expresidente se va de la primera línea política "de la peor manera" y tras haber hecho "daño" a Cataluña, y le ha despedido con un "que vaya bien". En una rueda de prensa en el Parlament, Geis ha valorado así la marcha del líder del PP, que ha anunciado hoy que dejará la presidencia de la formación y que su relevo se decidirá en un congreso extraordinario. "Que vaya bien", ha despedido Geis a Rajoy, tras admitir que no se había imaginado que llegaría a valorar la marcha del que ha sido presidente del Gobierno durante el proceso soberanista, un mandato en el que, a su juicio, ha hecho "daño" a Cataluña. La portavoz adjunta de JXCat ha considerado que Rajoy acaba "de la peor manera" puesto que cree que ha "prevaricado" al no publicar el primer decreto de nombramiento de los consellers que elaboró el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que incluía a presos y huidos al extranjero.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dedicado una cariñosa despedida al expresidente, del que ha valorado su "impecable" talante y le ha deseado "lo mejor en su nueva vida". "Más allá de la política y sus vaivenes, de nuestros acuerdos y discrepancias, valoro en él a la persona y su talante, que conmigo ha sido siempre impecable", ha indicado Ortuzar en un comentario en las redes sociales. Se ha referido de esta manera el líder del PNV al contacto personal que mantuvieron ambos en las intensas negociaciones para conseguir el apoyo de la formación vasca a los Presupuestos del Gobierno de Rajoy de 2017 y 2018.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado por su parte que los gallegos no echarán de menos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ya que fue "el presidente del agravio y la discriminación constante" a la Comunidad.