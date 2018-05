Pocas, pero claras las voces contra el chalé de Iglesias y Montero dentro de Podemos

Las reacciones tras conocerse que Pablo Iglesias e Irene Montero se han comprado un chalé en la sierra de Madri por 600.000 euros han llegado desde todos lados, también, por supuesto, desde las filas de Podemos, aunque la experiencia de la breve historia de la formación morada dice que a los discrepantes con Iglesias los han ido apartando de sus cargos, pero algunos cargos de Podemos se han atrevido a expresar su opinión contraria a un hecho que ha acabado con la convocatoria de una consulta a las bases para que decidan si Iglesias y Montero tienen que dimitir.

Aunque el principal malestar está en las bases de Podemos, al menos público, no ha habido muchas voces contrarias, al menos de los cargos del partido, sí han sido contundentes.

El primero en pronunciarse contra la decisión de Iglesias y Montero fue el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', que aprovechando un comunicado que publicó para anunciar a dónde iba destinada la donación del excedente de su sueldo mensual para aclarar, sin hacer referencia directa al chalé de los número uno y dos de Podemos, que él prefería vivier en "un piso de currante" en el barrio gaditano de La Viña, ya que había adquirido el "compromiso de vivir como la gente corriente".

Hay que recordar que González es pareja de la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a quien hacía referencia en el comunicado: "Ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa Rodríguez". Rodríguez siempre ha estado próxima al sector errejonista del partido, que le disputó el liderazgo en Vistalegre II.

Otro dirigente crítico con la decisión de Iglesias y Montero ha sido el secretario general de Podemos Asturas, Daniel Ripa, quien, tras criticar la "campaña de acoso y derribo", ha sido muy claro: "No me gusta y estoy dolido". "No espero que los demás hagan lo mismo que yo, pero nuestro compromiso es que, de la crisis, saldremos todos juntos; no primero, unos; y luego, otros".

Ripa también ha mostrado su discrepancia con la consulta convocada por Iglesias y Montero poniendo en manos de las bases su futuro político: "Es un error. Es peligroso y problemático que se lleve a consulta un debate público que está produciendo desgaste a Podemos". "No es de lo que tendríamos que estar debatiendo.

También se ha mostrado contraria a la consulta a las bases la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, que considera una "irresponsabilidad" que un asunto "privado" se "cargue sobre la espalda" de la formación.

A Ruiz-Huerta no le parece acertada la decisión de consultar a los inscritos (en Podemos) sobre algo que sólo afecta a la vida privada de la pareja Montero-Iglesias, "porque las consecuencias buenas o malas de su decisión se convierten en un asunto político".

Además, la portavoz madrileña de Podemos ha anunciado que si la consulta sigue adelante no votará.

Otro diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isidro López, también se mostró crítico en su perfil de Twitter tras bromear sobre una próxima compra de una vivienda en la playa: "Bromas aparte, el hecho de que parezca una decisión tomada por el Mundo Today no ayuda. Lo que acaban de hacer Iglesias y Montero es dinamitar Podemos como organización. Reducirla a un aparato de legitimación de los caprichos sus lideres. Ya lo era. Pero ahora a la vista de todos".

Yo me reservo para el siguiente plebiscito. El de la compra de la villa de veraneo en multipropiedad en Tenerife dentro de seis meses/un año. — IsidroL (@suma_cero) 19 de mayo de 2018

Bromas aparte, el hecho de que parezca una decisión tomada por el Mundo Today no ayuda. Lo que acaban de hacer Iglesias y Montero es dinamitar Podemos como organización. Reducirla a un aparato de legitimación de los caprichos sus lideres. Ya lo era. Pero ahora a la vista de todos — IsidroL (@suma_cero) 19 de mayo de 2018

Un socio de Podemos, Joan Ribó, alcalde de Valencia por Compromís, también ha lanzado una reflexión sobre que la gente progresista de izquierda debe trabajar para que lo que dice y lo que hace sea "coherente".