El portavoz del PNV Aitor Esteban ha comunicado oficialmente que su partido votará a favor de Pedro Sánchez en la moción de censura planteada contra Rajoy "por responsabilidad, oportunidad y ética política y porque su no no traería más estabilidad". Con los cinco diputados nacionalistas, Sánchez sumaría mayoría absoluta y desbancaría a Rajoy de la presidencia del Gobierno.

Sánchez ha agradecido el apoyo de grupo parlamentario del PNV a su moción de censura y se ha comprometido a que sea "socio preferente para eventuales cambios legislativos". Sánchez ha pedido a los nacionalistas vascos "comprensión" y "empatía" y "predisposición" para esa nueva relación política que "abre un nuevo tiempo para España y para Euskadi". Minutos antes, el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar llamó este jueves al PSOE para confirmar dicho apoyo.

El PNV a decidido apoyar la moción de censura porque ya no había estabilidad para el Gobierno del PP por la "amplísima mayoría de oposición" que conformaban PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y los nacionalistas catalanes de ERC y PdeCAT. La dirección del PNV ha señalado en un comunicado que una de las razones para apoyar la moción de censura del PSOE es "la decisión hecha pública por Ciudadanos de que cortaba cualquier colaboración parlamentaria con el actual Gobierno, lo que rompía la estabilidad conseguida con la aprobación de los Presupuestos". "La oposición de los tres principales grupos parlamentarios de la oposición a que siga en el desempeño de sus funciones el actual Gobierno, a lo que se une el deseo de la representación de los partidos nacionalistas catalanes, ha configurado por lo tanto una amplísima mayoría de oposición en el Congreso de los Diputados", ha añadido.

El EBB también ha reprochado al PP el caso Gürtel y "la inadmisible ausencia de asunción de responsabilidades políticas" tras la "gravedad de la sentencia por el llamado 'caso Gürtel'". La dirección nacionalista, como ha hecho su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, durante su intervención en el debate de la moción de censura, ha rechazado que la gobernabilidad de España sea responsabilidad del PNV.

"Ni es así, ni corresponde a nuestro partido decidir quién gobierna en el Estado español. Esa tarea corresponde a las fuerzas políticas mayoritarias españolas, que a lo largo de esta legislatura han demostrado una evidente incapacidad para llegar a acuerdos suficientes. No aceptamos, por tanto, que se nos responsabilice ni demonice por nuestra acción política ni por las legítimas decisiones que tomamos", ha asegurado el EBB.

La ejecutiva presidida por Andoni Ortuzar ha asegurado que, "en la nueva etapa" de la política española, el PNV "seguirá siendo fiel a sus objetivos y a su manera de hacer política: la consecución de lo mejor para Euskadi y su ciudadanía y la búsqueda del acuerdo entre diferentes en favor del bien común".

CARAS LARGAS EN EL PP

La noticia de que el PNV apoyará la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy ha llenado la bancada popular de caras largas y gestos apesadumbrados entre los diputados del PP, que defienden que el presidente no quiera dimitir y aseguran que respaldarán cualquier decisión que tome. Rajoy, que salió del Congreso cuando se interrumpió el debate de la moción de censura para un receso, no ha vuelto a la Cámara Baja y según fuentes populares previsiblemente no regresará para participar en el debate y que ya no vuelva hasta la votación de mañana.

Algunos diputados han admitido a Efe su tristeza y han considerado muy injusto que la Presidencia de Rajoy acabe de esta forma, tras un debate en el que, han considerado, su líder ha sido muy superior al socialista Pedro Sánchez. Pero también han lamentado este final del Gobierno de Rajoy tras más de seis años de gestión en los que, han recalcado, la economía se ha recuperado y se ha logrado una creación sostenida de empleo.

Todos los consultados han coincidido en defender que Mariano Rajoy no dimita porque eso supondría, ha dicho una parlamentaria "asumir culpas". Además, como recuerdan, una dimisión podría no servir para nada porque tras ella se abre un nuevo periodo de consultas y se propone un candidato a la investidura que difícilmente podría ser del PP por no contar con los apoyos suficientes.

No contemplan los populares la posibilidad de que su líder dimita como presidente del Gobierno, pero si de aquí a la votación de mañana cambia de opinión y decide hacerlo aseguran que le respaldarán