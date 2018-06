Pedro Horrach: "No había un solo indicio que justificara llamar a la infanta Cristina a la causa"

Pedro Horrach, el que fuera fiscal del caso Nóos, ha manifestado su "satisfacción parcial" con la sentencia judicial que ha condenado a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de prisión. El ex fiscal ha defendido en 'La Noche' de COPE que su satisfacción "no es total en la medida en que la sentencia no acoge lo que postulaba la Fiscalía Anticorrupción", que pedía 10 años para el marido de la infanta Cristina de Borbón.

En cuanto a ella, durante todo el proceso judicial, Horrach ha sido objeto habitual de críticas desde la opinión pública, así como de sospechas sobre presiones ejercidas desde el Gobierno o incluso, desde la Casa Real. El ex Fiscal Anticorrupción de Palma ha indicado "no había un solo indicio que justificara llamarla a la causa". En este sentido, Horrach ha explicado que "desde el minuto 1, fueron más de 200 declaraciones antes de que el sumario estuviese abierto, a todas ellas les preguntamos si Cristina de Borbón había tenido alguna intervención directa o colateral en el Instituto Nóos o cualquiera de las entidades que investigábamos. La respuesta unánime era que ni siquiera la conocían".

En cuanto a la multa impuesta a la infanta (casi 137.000 euros), el ahora abogado señala que se debe a que "es partícipe a título lucrativo, implica que ni conoce ni ha participado en el hecho delictivo". Horrach ha respondido a las críticas que apuntaban a poco creíble a que la mujer de Urdangarín desconociera las actividades de su esposo: "He participado en miles de procesos donde han venido personas a denunciar a su cónyuge por ocultarle una determinada situación, económica o no. Hablo de miles. Lo que es normal, se ha convertido a ojos de la opinión pública en algo anormal".

Sobre las hipotéticas presiones que habría recibido, el ex fiscal ha manifestado que "nadie se atrevería a hacerme una sugerencia para condicionar un caso como este. Si lo hubiera habido se tendría que haber plasmado por escrito. Y si yo hubiese considerado que era ilegal, tenía mecanismos a mi alcance para poder oponerme a esta orden". Asimismo, Horrach ha reivindicado que "todas las decisiones dentro del caso Nóos son responsabilidad exclusivamente mía, con libertad de criterio, con independencia e imparcialidad, sean acertadas o equivocadas. No hay nadie más que yo responsable de estas decisiones".

Pedro Horrach, quien ahora ejerce de abogado, ha reconocido que la presión mediática "mermó" de alguna forma la capacidad para afrontar este caso y que llegó a tomar ansiolíticos ante esa exposición pública.