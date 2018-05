DIRECTO | El PDeCAT no garantiza su apoyo a Sánchez: "Va a depender de usted"

Pedro Sánchez: "Creo que hay grupos parlamentarios que deberían hacer un esfuerzo por entender esa España plural, en la que se reivindica el autogobierno de sus autonomías y de que son conscientes de que la descentralización política y la democracia siempre han ido de la mano, estaremos haciendo todos un gran favor a la democracia que usted considera que queda debilitada con la moción de censura"

Pedro Sánchez: "Esta moción es legítima porque se basa en el artículo 113 de la Constitución"

16.04: Turno de nuevo de Pedro Sánchez que justifica la moción "Fue la sentencia de la corrupción y la falta de respuesta por parte del presidente del Gobierno"

Campuzano sobre su apoyo a la moción: "Va a depender de usted. En la réplica estaremos muy atentos a sus palabras"

Campuzano: "En nombre de la unidad de la patria se han vulnerado derechos y libertades y el principal responsable político es Rajoy"

Campuzano: "La crisis que afronta el Estado español es una crisis sistémica, del conjunto del Estado, y va más allá de este caso de corrupción"

Campuzano: "Esta moción está absolutamente justificada"

15.53: Turno de Carles Campuzano, diputado del PDeCAT: "El presidente del Gobierno optó por la violencia policial y las cargas policiales no las olvidaremos"

ÚLTIMA HORA: El PNV apoyará la moción de Pedro Sánchez si Rajoy no dimite antes

15.40: Turno de Joan Baldoví, de Compromís: "Esta es una moción de higiene democrática. Hoy no nos podemos poner de perfil; o estamos con la decencia o estamos con la corrupción"

Turno de EH-Bildu, Marian Beitialarrangoitia: "¿Es Rajoy el verdadero problema? No". "No piense que las ganas que tenemos de desalojar a Rajoy son sufientes".

Alli recuerda a Sánchez que nunca ha ganado unas elecciones: "¿Usted piensa que va a tener éxito con Bildu?". usted ha construido la casa por el tejado". Anuncia su voto en contra.

25.26: Alli: "Abandonemos la política del cinismo". "Hay que devolver el prestigio a la política y a las instituciones; aquí hay un candidato que quiere gobernar España sin haber conseguido la representación necesaria en unas elecciones", señor Sánchez

15.24.- Turno de Íñigo Alli (UPN): "Elecciones generales inmediatas, es la solución más digna y democrática". Aplausos que interrumpen su discurso. Ana Pastor para el tiempo.

15.23: Isidro Martínez Oblanca concluye negando su voto a favor de la moción del líder de los socialistas

15.22: Isidro Martínez Oblanca: "Señor Sánchez, una veleta es más fiable que usted"

15.19: Sigue el Grupo Mixto. Turno ahora de Isidro Martínez Oblanca, del Foro Asturias: "Señor Sánchez diga a los españoles que si usted sale elegido, los independentistas no van a salir desfavorecidos".

Ana Oramas: "No entendemos la política como un puro oportunismo, señor Sánchez, la entendemos como un ejercicio de lealtad y de seriedad"

15.11: Turno de Ana Oramas de Coalición Canaria: "Esta moción no se ha presentado por el bien de España". a Sánchez "si usted gana esta moción va a obtener una victoria pírrica con el apoyo de los que quieren romper España". Tacha de "error" la moción de censura que no van a apoyar

Rajoy no está presente en el Congreso

15.05.- Se reanuda la sesión. Es el turno de palabra de Nueva Canarias, Pedro Quevedo: "Nuevas elecciones sí, pero cuando corresponda". Concluye mostrando su apoyo a la moción: "Nos mostramos favorables a esta moción de censura"

Todos mirando al norte. Que triunfe o no la moción de censura depende del PNV. No obstante, no será hasta esta tarde cuando el partido desvele si apoya o deja caer a Mariano Rajoy. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.

El EBB ya ha tomado una decisión. Se la comunicará en los próximos minutos al Grupo Vasco. @AITOR_ESTEBAN la anunciará en su intervención. — EAJ-PNV (@eajpnv) 31 de mayo de 2018

13:10h. Rajoy recoge el guante y le dice a Sánchez que él también tiene su respeto personal, no así político porque "no se puede ser presidente sin haber ganado las elecciones y sin el apoyo de los españoles". Además, señala que para él, el debate sí da para más porque "estaría dispuesto a estar tres días más" dándole argumentos de por qué no puede ser presidente: "No tiene una política económica que garantice que la senda que ha iniciado España de crecimiento económico sea algo que podamos mantener en el futuro".

Tras ello, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, suspende la sesión hasta las 15.00 horas.

13:07h. Sánchez comienza su turno de réplica afirmando que "el debate no da para más" y que su intención no era censurar al Gobierno hasta que recayó la sentencia de la Gürtel. "Tiene mi respeto personal y político. Le deseo lo mejor en lo personal, en lo político ya no puede ser presidente del Gobierno", finaliza Sánchez.

13:01h. ¿Por qué no habla de los ERE?, le espeta Rajoy a Sánchez en su turno de replica hastiado por la Gürtel. En cuanto a los Presupuestos, le reprocha su falta de "razón y argumento". "Señorías, yo prefiero hablar del futuro que del pasado", afirma Rajoy.

12:57h. "Pido a esta Cámara que hagamos asumir la responsabilidad a Mariano Rajoy", finaliza Pedro Sánchez. "Por el país, dimita, o hagámoslo dimitir", concluye el socialista entre los aplausos de su grupo parlamentario.

12:46h. Pedro Sánchez sube a la tribuna para responder al presidente del Gobierno. Asegura que se reunirá "con la presidencia de la Generalitat y con el nuevo Govern para intentar resolver la situación que usted ha creado", en referencia a Rajoy. No obstante, aclara que no comparte "el pensamiento del presidente de la Generalitat".

12:38h. "¿Me puede usted explicar cómo puede gobernar con el apoyo de alguna gente a la que yo creía que no le gustaba mucho?", le pregunta Rajoy a Sánchez. "Dijo que no pensaba gobernar con populistas. Ese es el señor Iglesias. 'Podemos no encaja en mi programa', dijo", insiste Rajoy. "Torra no es más que un racista al frente de la Generalitat', dijo. Jamás le habrán escuchado estas afirmaciones al presidente del Gobierno de España", remata el líder del PP.

12:24h. "Todo el mundo sabe por qué apoya los Presupuestos Generales del Estado", le dice Rajoy al secretario general del PSOE, que parece actuar de este modo en un guiño evidente al PNV, para conseguir su apoyo y que prospere la moción de censura.

12:23h. Mariano Rajoy vuelve a responder a Pedro Sánchez. "No es verdad que el objeto de la moción de censura sea demandar responsabilidades políticas al Gobierno. No hemos escuchado nada de su programa de Gobierno", le reprocha Rajoy a Sánchez. Lo que está heciendo "es un chantaje a los miembros de esta Cámara, incluyendo a los miembros de su partido", continúa, por eso no se plantea dimitir. Además, le recuerda que la dimisión de Cháves y Griñán fue una exigencia de Ciudadanos al Ejecutivo de Díaz.

12:13h. "El señor Chaves y el señor Griñán ya veremos qué deciden los jueces. No son militantes del PSOE. Usted sigue siendo presidente del PP". Así comienza Pedro Sánchez su turno de réplica al presidente del Gobierno.

Estas son las propuestas de Gobierno de Pedro Sánchez, que durante el debate solo ha esbozado:

��Derogar Ley Mordaza

��Plan lucha contra la despoblación

��Recuperar carácter universal de la Sanidad

��Ley Igualdad Salarial

��Plan recuperación Ayudas a la Dependencia

��Políticas Activas de Empleo

11:54h. Rajoy critica a Sánchez porque su programa de Gobierno es "nada. No tiene proyecto para España". A este respecto, le afea que "el programa no depende de él. Dice defender la cohesión territorial, pero sin conocer la opinión de sus socios independentistas".

11:45h. No es bueno que el señor Sánchez sea presidente del Gobierno, a juicio de Rajoy, por presentar la moción de censura "como frenazo" a la legislatura. "Es imposible con una persona dispuesta a paralizar la vida pública y poner al país al servicio de sus intereses particulares", le reprocha el jefe del Gobierno recordándole las luchas intestinas que vivió el año pasado con parte de los miembros de su partido, entre ellos Susana Díaz.

11:38h. "¿Cómo va a hablar de estabilidad un candidato que va a formar el Gobierno más inestable desde 1997?", le reprocha Rajoy a Sánchez. "Lo más importante es la posición de Sánchez sobre los Presupuestos Generales del Estado", dice el jefe del Ejecutivo, porque "si les parecían espantosos, soy incapaz de comprender cómo van a convivir con tamaña atrocidad", ironiza Rajoy. "Se los van a comer con patatas", le dice al líder del PSOE y a los parlamentarios de Podemos.

11:34h. Rajoy sube a la tribuna para replicar a Sánchez. El presidente del Gobierno insiste en que "el Gobierno no ha sido condenado porque no ha sido juzgado" y acusa a los socialistas "de mentir y chantajear" a la Cámara Baja.

11:28h. Pedro Sánchez: "Renunciamos a la tentación de hacer un campo de batalla del debate territorial. Por eso, restableceremos los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas, y a restablecer las relaciones de diálogo entre el Gobierno y el nuevo Govern de Cataluña", lo que también se hará extensible "al Gobierno vasco"

11:15h. Pedro Sánchez esboza las líneas principales de su Gobierno: "Me comprometo a derogar de manera urgente los aspectos más polémicos de la ley mordaza y trabajar contra la manipulación informativa". En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, el secretario general del PSOE dice que se mantendrán si sale la moción, "por responsabilidad".

11:07h. "Usted ya forma parte de un tiempo pasado. Lo que conviene a España es mirar al futuro sin miedo", le dice Pedro Sánchez al presidente del Gobierno. A la hora de exponer su programa de Gobierno, el secretario General del PSOE dice que consensuarán "la hoja de ruta con los grupos de esta Cámara para atender las urgencias del país y convocar elecciones".

10:56h. "Su reacción a la sentencia de la Audiencia es una afrenta al cargo que usted ocupa. No es digna, y es el último resorte que activó la moción de censura del PSOE", le dice Sánchez a Mariano Rajoy, que dirige su discurso a alabar la labor de los servidores públicos "que no se dejan intimidar", en referencia al secretario del ayuntamiento que destapó el caso y a los integrantes del Poder Judicial.

10:47h. "La sentencia de la Gürtel no admite más salida que la del presidente del Gobierno", sentencia Pedro Sánchez. "Dimita, señor Rajoy, y todo terminará", le emplaza el secretario general del PSOE. "Pido a los 350 diputados de esta Cámara que apoyen la moción", le dice Pedro Sánchez al resto de parlamentarios, "especialmente a aquellos que venían a regenerar las vías democráticas de este país".

10:43h. "El candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, señor Sánchez Pérez-Castejón, tiene la palabra", señala Ana Pastor. El socialista comienza su intervención aludiendo a la Constitución, "la clave de bóveda de nuestra democracia".

10:40h. Mariano Rajoy le afea a Sánchez lo argumentado por barones socialistas como Fernández-Vara, Lambán o la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quienes han manifestado su oposición a un pacto entre el PSOE y las fuerzas independentistas.

10.27h. "En su segunda intervención, lo único que ha dicho José Luis Ábalos es que no le dado tiempo a anotar mis preguntas, y que del caso de los ERE o de la financiación ilegal del PSV no sabe nada", le reprocha Rajoy a Ábalos. "No ha respondido absolutamente a nada porque nada tiene que decir", continua.

10:25h. El secretario de Organización del PSOE responde durante su turno de réplica al presidente del Gobierno. "No tenemos ninguna sentencia como la de Gürtel. Defiendo el buen nombre de mi partido", afirma. "Aquí no se trata de juzgar al Partido Socialista. No es de recibo que sea el presidente del Gobierno el que le pida cuentas a la oposición. Si creen que es bueno extender la marca de su corrupción, dice mucho de su forma de querer a este país", contesta Ábalos.

10:21h. El presidente del Gobierno finaliza su intervención entre una fuerte ovación de su grupo parlamentario. Dice que "la moción es una tomadura de pelo", lo que quedará probado, a su juicio, "en cuanto oigamos a los socios que la van a apoyar". Comienza la réplica de Ábalos a Rajoy.

10:17h. "Todo tiene un precio, y las irresponsabilidades también. Fue hablar Pedro Sánchez sobre la moción de censura y se encendieron todas las alarmas, sin haber dicho nada de ninguna medida que quiere llevar a cabo. Imagínense si las lleva a cabo", argumenta Rajoy

10:06h. Rajoy a Ábalos: "Mi Gobierno crea más de 1.500 empleos al día. ¿Es eso lo que su candidato viene a demoler?". El presidente del Gobierno atiza al líder socialista con una espiral de preguntas: "¿Acaso el Partido Socialista está limpio? ¿Pueden presumir de incorruptos? ¿Tienen a algún procesado en sus filas? ¿Cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?", cuestiona Rajoy.

09:58h. El presidente del Gobierno critica el oportunismo del PSOE al tiempo de presentar la moción. Justifica que los hechos enjuiciados ocurrieron hace más de 15 años en dos ayuntamientos de Madrid y que ninguno de los miembros del Ejecutivo ha sido juzgado por los mismos. La moción "carece de justificación", argumenta Rajoy. "En el Partido Popular ha habido corruptos, pero no es un partido corrupto", sentencia el presidente del Gobierno.

09:53h. Mariano Rajoy le reprocha a Ábalos los motivos de la moción de censura. "La moción de censura se resume en la manipulación de una sentencia", le espeta. "Da la impresióin de que el señor Sánchez percibió la moción como una epifania", critica Rajoy.

09:47h. José Luis Ábalos defiende la moción de censura."Proponemos censura, estabilidad y elecciones. Antes de las elecciones hay que recuperar la estabilidad", afirma. Finaliza el discurso de José Luis Ábalos y comienza el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

09:39h. "Esta no es una moción de censura basada en el cuestionamiento o la debilidad del Gobierno, esta tiene que ver con la dignidad, con la defensa de los principios democráticos y del Estado de Derecho, por eso no puede ser instriumental. Primero esto, después elecciones. Primero la reprobación de esta Cámara. No es una moción instrumental sino esencial". Así se dirige el secretario de Organización del PSOE a los parlamentarios'.

09:32h. "Los dirigentes del PP han acusado a Pedro Sánchez, de enemigo de la democracia, de Judas. Si nuestro candidato defiende la Constitución para garantizar el orden territorial, bien. Si la usa para defender el Estado de Derecho, es un enemigo", le afea Ábalos al Grupo Popular.

09:25h. "Ustedes se han financiado irregularmente", dice Ábalos en su discurso dirigido al PP. "¿El resto va a compartir la asunción de responsabilidades?", pregunta el secretario de Organización del PSOE al resto de partidos.

09:17h. "Si ustedes comprendieran la gravedad de la situación, yo no estaría aquí defendiendo la moción". Ábalos le reprocha al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se ría mientras pronuncia su discurso. Le echa en cara que es un ministro reprobado por el Congreso.

09:10h. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, sube a la tribuna de oradores a defender la moción de censura. "Una vez conocida la sentencia del Caso Gürtel ya no hay suposiciones sino certezas. Gürtel era el PP y el PP era Gürtel", comienza Ábalos. "Una sentencia que condena por primera vez a un partido político por corrupción", continua.

09:08h. "Señorías, se abre la sesión". Así ha comenzado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la moción de censura contra el presidente del Gobierno promovida por el PSOE, y cuya votación tendrá lugar este viernes.

09:05h. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llega al Congreso de los Diputados, donde es recibido con una fuerte ovación por parte de su grupo parlamentario

09.00h. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido que su partido no tiene "atado nada" de cara a la votación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuyo debate comienza a las nueve en el Congreso. En declaraciones al entrar en hemiciclo donde abrirá el debate, Abalos ha asegurado que no hay nada "definitivo" pero que acude con la esperanza de sacar adelante la moción y con "el deber cumplido".

08.59h. Rajoy puede intervenir en cualquier momento del debate, y cabe la posibilidad de que lo haga incluso antes de que hable Sánchez, para responder a José Luis Ábalos. En cualquier caso y acabados los turnos de réplicas y contrarréplicas entre Sánchez y Rajoy, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ordenará un receso, tras el cual comenzará el turno de los portavoces de los grupos de menor a mayor, comenzando por el grupo mixto, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno. Al igual que en el primer turno de intervenciones, el candidato podrá responderles en bloque o de uno en uno.

08.58h. Hoy, el primero en subir a la tribuna para defender la moción de censura será el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin límite de tiempo. Previsiblemente, el dirigente socialista planteará la censura a Rajoy como una cuestión de dignidad democrática, de coherencia y de cumplir con su obligación como primer fuerza política de la oposición, ante la falta de asunción de responsabilidad tras la sentencia del caso Gürtel. Todo apunta a que Ábalos intentará también situar a Ciudadanos como cómplice de la corrupción del PP, por no apoyar a moción, ya que ese es uno de los objetivos de la iniciativa socialista. Le seguirá, igualmente sin límite de tiempo, Sánchez, en su caso para exponer el programa de gobierno que quiere aplicar si consigue el apoyo mayoritario de la Cámara.

08.57h. Aunque no es diputado, Sánchez se sienta en un escaño de su grupo parlamentario y podrá asistir el viernes a la votación que es nominal por llamamiento.

08.56h. Son necesarios al menos 176 votos a favor para que la moción de censura salga adelante y desalojar así a Rajoy del Palacio de la Moncloa, para lo que son absolutamente imprescindibles los cinco escaños del PNV, partido que se reúne este jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto. El PNV comunicará su decisión tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción de censura y conocer los compromisos que adquiere el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez.

08.55h. Muy buenos días. Comenzamos aquí en COPE.es el minuto a minuto de la moción de censura contra Rajoy. Todo el equipo de COPE ya está en el Congreso para contarte al detalle todo lo que ocurra hoy en este día tan decisivo para la política española