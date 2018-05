Núria de Gispert insta a Arrimadas a "volver a Cádiz" después de disculparse hace meses por el mismo comentario

El independentismo no ceja en su empeño de caer en sucesivas contradicciones. La expresidenta del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert instó el pasado noviembre a Arrimadas a "volver a Cádiz", la provincia donde nació, después de que la líder de Ciudadanos señalara que Cataluña no podía permitirse cuatro años más de 'procès'. La firmeza de Arrimadas, que nació en Jerez de la Frontera y se fue a vivir a Barcelona en 2008, provocó esta respuesta de una de las voces más potentes del secesionismo. Tras este tuit, Arrimadas dijo: "La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas".

Tras las distintas críticas que su comentario generó, Núria De Gispert se disculpó en otro mensaje admitiendo que se excedió en su primer comentario: "Lamento lo que le he dicho a la Sra. Arrimadas. A veces, tendré que contar hasta diez", escribió.

Lamento el que he dit a la Sra. Arrimadas. A vegades, hauré de comptar fins a deu. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 16 de noviembre de 2017

Sin embargo, las palabras de Arrimadas en el debate de investidura de Torra este lunes han llevado a la expresidenta del Parlament a retuitear de nuevo el comentario que escribió en noviembre y por el que se disculpó. Parece que Núria de Gispert no volvió a contar hasta diez, en esta ocasión para retuitear un comentario suyo de hace medio año.