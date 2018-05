La mujer que se enfrentó a los independentistas: “¿Qué son estas cruces amarillas de muertos?”

La mujer no dudó en protestar por esa acción en un lugar público, pero no consiguió que dejaran de ponerlas:"Soy catalana, muy honrada, no sé por qué están poniendo aquí unas cruces de muertos. ¿Qué es esto?".

Los Comités de Defensa de la República (CDR) ya plantaron el pasado 31 de marzo miles de cruces amarillas en las playas de Port de la Selva, Cadaqués (Girona) y Argelers (Francia) para reclamar la libertad de los presos soberanistas y criticar la actuación del Estado contra el independentismo.