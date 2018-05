Monedero, abucheado en LaSexta por su defensa del chalet de Iglesias y Montero

Una defensa a la desesperada. Juan Carlos Monedero protagonizó este domingo un tenso debate en el programa 'Liarla pardo' de LaSexta a cuenta del polémico chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. Tanto, que el cofundador de Podemos acabó increpando a una mujer del público que criticaba sus palabras desde la grada de invitados.

Monedero cree que Podemos está sufriendo un gran "acoso" por este asunto y considera que la compra se debe la presión que ejercen los medios sobre la pareja. "Pablo e Irene no soportarían que los paparazzi hicieran la vida imposible a sus hijos", señaló en el magacine presentado por Cristina Pardo. "En Galapagar también hay paparazzis", le respondió la presentadora con cierto retintín.

Monedero no contestó a las preguntas directas de Cristina Pardo sobre si el líder de Podemos ha sido coherente comprando este chalet. "Es coherente o no según cómo se construyen las coherencias o incoherencias en España. El PSOE y Ciudadanos fueron a las elecciones diciendo que nunca iban a dar el voto a Rajoy. Que les pregunten por esa incoherencia a las bases", ha dicho.

El cofundador de Podemos cree que esta decisión se debe a la futura paternidad de Iglesias. "Los de Podemos hemos aguantado estos cuatro años porque no hemos tenido hijos", algo a lo que los contertulios han contestado diciendo que Bescansa sí. Monedero si le habría avisado a Iglesias de que el precio del chalet era muy alto y que le iba a generar "muchas críticas". "Y él me hubiera dicho 'tío, es que yo así no aguanto más'".

Pero el momento más tenso de la tarde llegó cuando Monedero espetó al público: "¿Los españoles qué queréis? ¿Prosperar? Ellos han hecho lo mismo, comprándose una casa e hipotecándose treinta años" Monedero planteó al público qué habrían hecho ellos si la ecografía de uno de sus hijos hubiera aparecido en la portada de un medio de comunicación, como supuestamente le pasó a Irene Montero. "Porque si hay gente en la puerta de la clínica y sacan la fotografía de tu hijo o de tu hija, tú te enfadas". Una mujer del público afeó con gestos ostensibles sus palabras y Monedero fue abucheado durante buena parte de su intervención. Por ello, Monedero perdió a los nervios y se encaró con la mujer de la grada. "Y si eres honesta, te enfadas", aseveró.

Por último, Monedero sí admitió que le pareció "fatal" el comentario de 'Kichi', alcalde de Cádiz, contra la nueva casa de Irene Montero y Pablo Iglesias.