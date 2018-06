Màxim Huerta: “El secretario de Estado para el Deporte será alguien incontestable”

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha desvelado que el próximo secretario de Estado para el Deporte que tomará el relevo de José Ramón Lete será una persona "importantísima" e "incontestable", así como aseguró que no tuvo la tentación de borrar los 'tuits' en los que confesaba que no le gustaba el deporte.

"Este ministerio se ha tratado con mucho desdén. Quiero tener de mano derecha a una persona importantísima e incontestable", apuntó Màxim Huerta en declaraciones al programa de Ana Rosa de Telecinco, del que fue colaborador durante 11 años.

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, que dijo que "no hay que borrarlo todo" en referencia a que contará con responsables que ya figuraban en el Gobierno de Mariano Rajoy, expresó cómo se sintió al recibir la llamada del presidente del Gobierno para comunicarle su nombramiento como ministro.

"Nada más colgar la llamada llamé a mi madre. Necesitaba compartirlo con la gente que quiero. El cargo da vértigo unido a mucha ilusión. De la mezcla de miedo, ganas e ilusión sale lo bueno", comentó.

Acerca de la polémica sobre los tuits que publicó hace años, Huerta ha asegurado que no ha tenido la tentación de borrarlos. "Pertenecen a algún momento que no tienen nada que ver con la política actual. Son tuits, a veces irónicos y otras simpáticos. Algunos son reprobables, pero pertenecen al pasado. Todos tenemos momentos de furia y tuits fuera de tono. No puedo borrar el pasado porque pertenece a lo que soy. Creo en el humor y en que no se critique el humor", indicó.