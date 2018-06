Margallo recoge avales para presentarse a la Presidencia del PP

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo está recogiendo avales para poder presentarse como candidato a la Presidencia de su partido, según han confirmado a Efe fuentes 'populares'.

Por su parte, fuentes del PPCV han asegurado que Margallo, diputado por Alicante está recogiendo los avales por su cuenta y sin conocimiento ni apoyo de la dirección regional, que hasta que no conozcan a los candidatos no se van a pronunciar. En cualquier caso, insisten, en que no le respaldan.

José Manuel García-Margallo es conocido por su posición crítica hacia la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, uno de los nombres que más suenan, junto con el de Alberto Núñez Feijóo.

Hace unos días, después de que el PP perdiera el Gobierno con la moción de censura y antes de saberse que Rajoy anunciara su marcha Margallo ya advirtió de que haría lo posible por que Saénz de Santamaría no fuese portavoz parlamentaria ni ganase en un proceso de relevo. "No es mi candidata. Respeto su personalidad, su trabajo, su capacidad de orden, pero estratégicamente, coincidimos muy poco", dijo