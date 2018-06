Maíllo admite que el porcentaje de afiliados que se han inscrito para votar no superará el 10%

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha defendido hoy que el proceso que está haciendo su partido para la elección de nuevo líder está siendo "ejemplar" y no ha apreciado "grandes anomalías" salvo "alguna cuestión puntual". En una entrevista en TVE, Maíllo ha considerado que los 'populares' están dando una "auténtica lección de democracia interna", aunque ha admitido que el porcentaje de afiliados que se han inscrito para votar no va a llegar probablemente al 10 por ciento como ocurrió con los congresos regionales -fue del 8,6-. Pero ha justificado esta cifra al tratarse de un sistema "inédito también para el afiliado", que "no está acostumbrado" al modelo, además de recordar que precisamente el partido estaba haciendo un proceso de adaptación del censo y una mejora de la afiliación online que no ha podido concluir ante la marcha de Rajoy y la convocatoria del congreso extraordinario.

Fernando Martínez-Maíllo ha rechazado la idea de que este congreso extraordinario vaya a traer divisiones y ruptura en el partido, porque conoce a los candidatos, especialmente a los "más relevantes" y todos ellos son personas muy "responsables" comprometidos con el PP "del principio al final". Sobre las quejas de algunos aspirantes, como Pablo Casado, que ha sugerido presiones para condicionar el voto, Maíllo ha insistido en la "exquisita neutralidad" de la comisión organizadora, que está "velando por la igualdad" de condiciones para los candidatos. Además, ha recordado que los candidatos pueden exponer sus quejas a la comisión organizadora.

Maíllo ha defendido por otro lado mantenerse neutral en este proceso, ha recordado que la secretaria general es candidata y "alguien tiene que quedarse en el barco", aunque ha añadido que si decide posicionarse más adelante en favor de uno u otro candidato lo comunicará. Entiende además que haya candidatos que hayan propuesto integración -como María Dolores de Cospedal, que apuesta por una sola candidatura tras la primera vuelta-, como a los que quieren llegar hasta el final. Ha recordado que todos pueden hablar para tratar de integrar "hasta el último minuto" de este proceso. Sí ha querido recordar, frente a quienes hablan de hacer un debate de ideas, que ya se hizo en el congreso del año pasado, en el que el PP aprobó ya su "patrimonio intelectual, programático e ideológico", por lo que no considera que haya que revisarlo ahora. "Aquí el debate es de liderazgo", ha recalcado Maíllo, para recordar que lo que se decide es no solo quién va a presidir el partido, sino también quien va a ser candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, y eso "no es cosa menor".