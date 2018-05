Magadalena Álvarez: "Es mucho más importante mi nieta que lo de los ERE"

"Pero a mi no me gusta hablar tanto de los ERE, porque claro, hay muchas cosas bonitas para que ahora nos entretengamos. Es mucho más importante mi nieta que lo de los ERE. No estoy porque me amarguen la vida".

Así despachaba Magdalena Álvarez la trama de corrupción de los ERE falsos de la Junta de Andalucía, un caso por el que se le acusa de un delito continuado de prevaricación durante el ejercicio de sus responsabilidades al frente de la hacienda pública andaluza, por el que le pide una condena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, en una entrevista conjunta para un 101 tv, televisión local de Málaga, y el Diario Sur.

Al principio de la entrevista, Álvarez ya adelantaba que "con todo lo que yo he pasado, hay cosas más importantes que eso. Es un obstáculo, es un problema relativo, yo tengo amigos que están malos. Es mucho peor estar malo. Yo tengo amigos que se han muerto hace poco y eso sí que es un problema".

Cuando después de hacer un repaso por su vida en Málaga y posterior carrera política llegaban las preguntas por su salida como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones que desembocaban en las preguntas sobre los ERE falsos de la Junta de Andalucía. La exministra de Fomento dijo que cuando llegó un mensaje mientras estaba en una reunión del comité dirección, "no me lo creí". "Salí, pregunté al que me llamó que a quién, porque creí se habían equivocado. Y dijo ¡a mi!".

Preguntada por qué sintió a Manuel Chaves, su mentor en política, sentado en el banquillo pensó: "¡Qué injusticia!". Pero seguidamente dijo "pero a mi no me gusta hablar tanto de los ERES, porque claro, hay muchas cosas bonitas para que ahora nos entretengamos".

"Es mucho más importante mi nieta que lo de los ERE. No estoy porque me amarguen la vida", continuaba Álvarez entre risas.

"Lo veo como algo que me ha pasado, podía haber sufrido un accidente de coche. Hago así, lo dejo atrás, porque esa es mi forma de ser. Yo soy muy positiva", seguía quitándole hierro a la mayor trama de corrupción ocurrida en España Magadalena Álvarez.