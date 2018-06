Los exconsejeros huidos demandan al juez Llarena en Bélgica

Los exconsejeros huidos a Bélgica anunciaron hoy que han interpuesto una demanda civil contra el juez Pablo Llarena y que han reclamado la petición de recusación del magistrado ante el Tribunal Supremo en España.

Las dos acciones judiciales en Bélgica y España serían una consecuencia de que el juez Llarena no estaría respetando "su derecho a la presunción de inocencia" porque "no es imparcial", dijo el exconsejero Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de exconsejeros en Bélgica, sus equipos legales, así como Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde Alemania, ambos por videoconferencia. "No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", añadió el expresidente de la Generalitat, quien como Comín auguró que Llarena será llamado a declarar a Bruselas.

Comín explicó que la recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.