López Tena: "El menosprecio de ERC a los españoles de Cataluña es vomitivo"

En declaraciones al programa Converses de COPE Cataluña y Andorra, Alfons López Tena, notario y ex diputado del Parlament de Catalunya con 'Solidaritat Catalana per la Independència', asegura que muchos catalanes que consideran que su identificación nacional y su cultura es la española “se sienten insultados por los planteamientos paternalistas de Esquerra Republicana de Catalunya”. En este sentido, López Tena ha explicado que el independentismo no identitario, pero sí integrador de la ciudadanía que propone ERC es falso: “hablan con un paternalismo que parece que hablen de misioneros” afirma.

Alfons López Tena considera que desde Convergencia y ERC se han pasado cinco años diciendo que estaba todo listo, pero que a la hora de la verdad “no había nada, no había proyecto, lo único que querían era que el gobierno español les diera contrapartidas”. El ex diputado en el Parlamento catalán ha añadido que el mejor proyecto político para Cataluña es “no estar en una situación de dependencia de un estado como el español, sino ser un estado independiente”, algo que para él nunca ha sucedido, ya que cree que lo único que se ha creado es una crispación identitaria, sin preparar nada, ni un proyecto sólido.

El autor de la mítica frase Espanya ens roba (España nos roba), considera que este eslogan “responde a una realidad que cuajó de forma rápida” en buena parte de la sociedad. Pero López Tena recuerda también que “los que prohibieron que en el Parlament se pudiese decir la expresión fueron Convergencia y Esquerra”.

Preguntado sobre la actualidad política en Cataluña, López Tena asegura que la elección de Quim Torra como candidato a la Presidencia de la Generalitat responde al hecho de “ser el más débil”. “Es un hombre que no tiene un partido, un equipo, una gente detrás, no tienen conexión con nada”. Como cuando Pujol delegó en Mas, y este en Puigdemont, y finalmente este último en Torra para así “mantener su fantasía de que continuará mandando, pero para eso necesitaba a alguien mucho más débil que él”.

Alfons López Tena considera que los partidos independentistas no tienen ningún proyecto político sólido. “Están experimentando con TV3 para cómo hacerlo con carácter general”, en ese sentido considera que se ha creado una televisión exclusiva para los adictos, solo con propaganda. Para el notario, se quiere hacer lo mismo con el gobierno “solo para aquellos de sentimentalismo alimentado, con lazos amarillos, juicios, mentiras, etc. Esto hace que se cree una secta”, cosa que para él dice muy poco de la cultura cívica y política de parte de los catalanes.

En referencia a la fuerte influencia de ciertos medios catalanes en política, López Tena afirma que en Cataluña “existe un boicot absoluto, todo aquello que no le conviene a Convergencia y Esquerra genera un boicot total en los medios públicos y concertados”. El ex diputado del Parlament reconoce que desde el año 2012 medios como Catalunya Ràdio, Rac 1 o el periódico Ara no le han llamado. Un populismo autoritario que para él “no es exclusivo del procés, sino del catalanismo en su fase degenerativa” , una ideología que, según él, requiere una unanimidad. “Necesita enemigos, que haya “traidores” a los que poder decir que se han pasado a España”.

Sobre la posibilidad de que Puigdemont sea extraditado, López Tena afirma que “la justicia española es lenta, pero segura” y se muestra impasible ante el hecho de que “el Señor Puigdemont será extraditado, puede que en dos meses, dos años o 20”. “Pero será extraditado, no tenga ninguna duda”, asegura.