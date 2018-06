Las reacciones al rapapolvo de Emmanuel Macron a un estudiante

Emmanuel Macron no se esperaba que, en pleno acto de repulsa a la invasión nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, un niño le llamara por su nombre de pila: Manu. "Puedes hacer el tonto, pero hoy es la Marsellesa", le espetó el político. "Me llamas señor presidente de la República o señor, ¿de acuerdo?", le insistió.

El rapapolvo no acabó ahí, y Macron se dio la vuelta para dedicarle unas últimas palabras: "El día que quieras hacer la revolución, aprende primero a tener un diploma y alimentarte por ti mismo. Entonces podrás ir a darle lecciones a los demás".

La situación fue muy comentada en redes sociales y el vídeo se volvió viral. Los servicios de comunicación del Elíseo han difundido la grabación por todos los canales posibles, conscientes de que actitudes como esta contribuyen a formar una imagen de respeto hacia su presidente. Sin embargo, las formaciones políticas de izquierdas han aprovechado para criticar la respuesta "desproporcionada" de Macron al chaval.

No se trata de la primera salida de tono del presidente de la República. Macron ya tuvo un intenso debate con un asistente al Salón de Agricultura de París, que le pedía que se calmara. "¿Esta usted tranquilo? Me han silbado desde que he llegado", afirmaba. La imagen, más distendida, le preguntaba a una jubilada cuál era la razón por la que trabajaba. "Para mi jubilación", le respondía ella. "No", le corregía Macron", "has trabajado para pagar para la jubilación de tus mayores en un sistema que no está privatizado".