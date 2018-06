Las frases de la despedida de Rajoy

"Es lo mejor para el PP y para mí, y creo que también para España y lo demás no importa nada". Esta es la frase con la que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha anunciado que dejaba también la Presidencia del partido. Pero hay otras 25 frases destacadas de su discurso:

- "Va a gobernar alguien que ha perdido las elecciones. Se ha sentado un precedente grave en la historia de la democracia española".

- "Y lo que es peor, para hacerlo ha tenido que hacerse acompañar por los grupos más extremistas de la izquierda populista y del independentismo sectario".

- "Ese estigma acompañará a este gobierno desde el primer minuto de su existencia y hasta el final".

- "No son los españoles los que han censurado al PP, sino nuestros adversarios políticos".

- "Ni las alianzas de los que perdieron las elecciones, ni los socios desleales, ni las encuestas a troche y moche, pueden sustituir la voluntad de los ciudadanos. Y los españoles han sido muy claros cada vez que se les ha consultado en los últimos años".

- "El Gobierno que ha surgido de esta moción de censura nace con una debilidad extrema. No sabemos cuál es su programa ni con qué apoyos piensa llevarlo adelante".

- "Nadie ha mostrado el menor compromiso con la estabilidad política, ni con los retos a los que tiene que hacer frente España. Y esa es una mancha que ensucia a todos".

- "Resulta inquietante la fragilidad política del nuevo gobierno cuando la situación de Cataluña y, sobre todo, en las calles de Cataluña, dista mucho de estar calmada".

- "Sánchez nunca renunció a su idea del gobierno Frankenstein desde que empezó a negociarlo en el año 2016".

- "Todas las manipulaciones y mentiras sobre la sentencia de Gürtel no son más que eso: manipulaciones y mentiras para crear una descalificación global, falaz e hipócrita contra nuestro partido, contra su labor al servicio de España y contra mi persona".

- "Eso no quiere decir que no hayamos tenido casos de corrupción, casos graves y que nos han hecho mucho daño".

- "Aquí es muy fácil dar lecciones pero no tomar decisiones y hacer frente a las cosas" (sobre Cataluña).

- "Hemos podido cometer errores en la gestión de esta situación, probablemente, pero el balance global es que ni hubo independencia, ni Puigdemont es presidente, ni forman parte de ese gobierno personas que están en la cárcel o huidas".

- "Su victoria electoral en Cataluña no sirvió para dar la batalla al independentismo allí, sino para generar toda la inestabilidad posible al PP aquí en Madrid. Y tanto afán por hacer oposición al Gobierno que defendió la unidad de España nos ha llevado, al fin, a un nuevo gobierno que llega al poder aupado por los independentistas. Paradojas de la vida" (sobre Cs).

- "Los independentistas tienen derecho a existir y a gobernar si ganan las elecciones, pero no a incumplir la ley ni a pasar por encima de la voluntad de la gente".

- "Somos el primer partido de España y lo somos a pesar del daño enorme que nos han causado los casos de corrupción que han afectado a nuestro partido".

- "Me han impactado tanto como a vosotros algunas conductas que jamás hubiera imaginado aquí. A mí también me han escandalizado tantos episodios".

- "Hemos actuado contra la corrupción, exigiendo dimisiones, endureciendo leyes, mejorando procedimientos; lo que desde luego no hemos hecho, y no me arrepiento de ello, es ponerme a las órdenes de los inquisidores, que los ha habido y muy activos".

- "He defendido de la mejor manera que he sabido mi honorabilidad, pero también la de este partido".

- "He asumido mis errores y también los que no eran míos; y en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras esta campaña de descalificación de la política, camuflada tras la máscara de una supuesta regeneración hecha a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas".

- "Ahora lo que toca mirar al futuro. Tenemos dirigentes preparados y una militancia como ninguna otra. Por tanto, no hay ningún motivo para el desánimo".

- "Durante 37 años he servido al partido en toda clase de cargos (...) Ninguno de esos cargos lo he solicitado. Por ninguno he peleado para desplazar a nadie. Por ninguno. Durante casi 40 años me he limitado a cumplir con mi deber".

- "Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. He tenido el privilegio de ser vuestro presidente durante 14 años, los mejores de mi vida política".

- "Yo seguiré con vosotros. Yo no imagino mi vida fuera del PP. Se lo he dado todo desde hace muchos años".

"Allí donde me encuentre, seguiré con vosotros en la senda que el partido transite (...) y desde el primer momento a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis cuarenta años aquí me exigen.