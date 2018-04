Las frases del adiós de Cifuentes: "Me voy con la cabeza bien alta"

Cristina Cifuentes ha anunciado este miércoles su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011. La comparecencia se ha producido a las 12:45, rodeada de una enorme expectación, y nos ha dejado frases determinantes que resumen las emociones de la ex presidenta y sus tres años de legislatura.

- “Renuncio a ser presidenta de la Comunidad de Madrid”. La política del Partido Popular reconoce que ya había comunicado a su equipo la decisión de dimitir el día 2 de Mayo, pero que las “informaciones” relativas al robo de cremas publicadas por okdiario esta mañana le han obligado a adelantar el anuncio. En ningún momento ha pronunciado la palabra "dimisión".

- "Me llevé las cremas de forma involuntaria". Cifuentes ha recalcado que el vídeo del hurto de las dos cremas "ya se conocía" desde hace tiempo, que "circulaba en las redacciones" desde su etapa como delegada del Gobierno, y que recoge "exclusivamente" un "error involuntario". "Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", ha explicado. "Ya se me intentó extorsionar con ese vídeo y lo puse en conocimiento de la Policía Nacional".

- “No quiero dañar a mi familia. Creo que esta decisión es lo mejor para Madrid y para el Partido Popular”. La ex presidenta de la Comunidad Autónoma no quiere asumir que su gestión, “que ha puesto a esta comunidad a la cabeza en crecimiento económico y puestos de empleo”, pueda ser destruida por un futuro gobierno de izquierdas auspiciado por PSOE, Podemos y el apoyo de Ciudadanos.

- “He cometido muchos errores a lo largo de mi vida... Seguiré cometiéndolos”. Cifuentes ha aclarado que se llevó las dos cremas de manera involuntaria, y que cuando el guardia de seguridad se lo advirtió pagó el precio correspondiente. “Ya se me intentó extorsionar con este vídeo hace años”, afirma, y “la Policía Nacional está al corriente”.

- “Se han traspasado todas las líneas rojas con mi caso”. Cifuentes critica, además, que durante su legislatura ha sido “espiada” y se han hecho “dossieres” contra su persona, pero que el vídeo del hurto ha supuesto el “remate” definitivo a la campaña personal de desprestigio que se ha dirigido contra ella. "Toda mi vida se ha puesto en tela de juicio, con el interés determinado no solamente de acabar con el adversario, sino de destruir a la persona". Para Cifuentes, "esto es parte de ese precio que tengo que pagar por mi actitud de tolerancia cero contra la corrupción".

- “La resistencia de las personas tiene un límite”. La ex presidenta dice haber aguantado "más de treinta y cinco días una exposición permanente” y “un linchamiento por tierra, mar y aire que ha durado mañana, tarde y noche". "Es un ataque personal contra mí. He sido espiada y se han hecho dosieres contra mi persona, incluso cuando estaba en la Delegación del Gobierno", ha dicho. Sin embargo, se va "con la cabeza bien alta", "orgullosa" de haber dejado a los madrileños una comunidad mejor que hace tres años, cuando asumió el cargo.