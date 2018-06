Los dardos de Junqueras al PDeCat... y a Puigdemont

A través de la voz del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, su líder, el encarcelado Oriol Junqueras, ha criticado este sábado "las estridencias, las proclamas acaloradas y vacías y los discursos nacionalistas excluyentes". En una carta que ha leído Rufián en la conferencia nacional de ERC, Junqueras considera que ningún partido "ha dado tanto por defender el 1 de octubre" comon el suyo, y que, por lo tanto, ninguno de los otros partidos puede darles "ninguna lección de patriotismo".

Dice el responsable de ERC que su formación "se echó a la espalda toda la responsabilidad en julio para salvar el referéndum del 1 de octubre", algo a lo que ha contestado la portavoz del Partit Demòcrata, Maria Senserrich, en Twitter:

L' #1Oct va ser mèrit de tothom, aquest és l'esperit que hem de preservar. Per això, hi ha persones d'arreu que ho estan pagant amb la repressió, la presó i l'exili. Ningú pot atribuir-se en exclusiva aquest compromís. Ni segrestar el que va ser un enorme esforç col·lectiu — Maria Senserrich (@msenserrich) 30 de junio de 2018

La política del PDeCat dice que "el 1-O fue mérito de todo el mundo, este es el espíritu que hemos de preservar. Por eso, hay personas que lo están pagando con la represión, la prisión y el exilio. Nadie puede atribuirse en exlusiva este compromiso. Ni secuestrar lo que fue un enorme esfuerzo colectivo".

Sea como sea, este no es el primer desencuentro entre Junqueras y la antigua Convergència. Aquí repasamos otros muy recientes:

27 de mayo: Junqueras: "Nadie es imprescindible"

En una entrevista en el diario La Vanguardia, el presidente de ERC era preguntado por qué no optó a una restitución de su acta de diputado del Parlament de Cataluña, como sí hicieron otros exconsellers de Junts per Catalunya y de su propio partido, el huido Toni Comín. "Aquí nadie es imprescindible; y lo importante es el qué y no el quién", respondió Junqueras.

Además, ante la eventualidad de convocar una nuevas elecciones catalanas a partir de octubre, como insinuó Carles Puigdemont desde Alemania, Junqueras dijo que "hace falta proyectar estabilidad y no generar más inquietudes".

12 de mayo: recriminación a Puigdemont: "¿Escapar? Eso no va conmigo"

En una visita del periodista Xavier Sardá a la prisión de Estremera, donde se encuentra encarcelado el líder de ERC, este se reafirmó en su decisión de no abandonar España: "¿Escapar? Eso no va conmigo". También recriminó, en voz del periodista, al ex presidente de la Generalitat que "un líder político no debe eludir sus responsabilidades". Asimismo, afirmó no haber recibido ninguna carta de Puigdemont.

18 de diciembre: "Yo doy la cara y no me escondo"

Esa frase salió de nuevo de la boca de Junqueras. Esa frase iba dirigida, de nuevo, a Carles Puigdemont. Y nada menos que a tres días de las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central, con el artículo 155 de la Constitución Española impuesto. Lo dijo en una entrevista a RAC1: "Hemos demostrado que damos la cara (...). No me escondo nunca de lo que hago yo y consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad".