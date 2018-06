Iglesias pide la dimisión de Màxim Huerta y amenaza con reprobarle

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido hoy la dimisión o destitución del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, si se ha acreditado que tuvo "voluntad de defraudar a Hacienda", y ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sería "razonable" pedir su reprobación si no le cesa. "Sería razonable. Un ministro que ha defraudado a Hacienda no debe ser ministro y creo que sería enormemente triste que el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera que convivir con ministros reprobados como los que tenía el PP", ha advertido Iglesias en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

El secretario general de Podemos ha dicho tener la seguridad de que Sánchez es "consciente de que su Gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción" y que "no se puede permitir" tener ministros reprobados, por lo que espera que Huerta "rectifique" y anuncie su dimisión. Tras recordar que Podemos apoyó con "entusiasmo" al Gobierno del PSOE por ofrecer el puerto de Valencia para acoger a los inmigrantes del Aquarius, Iglesias ha querido "dejar muy claro" que su formación no va a "alentar comportamientos que recuerden a los del PP". "Si el señor Màxim Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente y si no Pedro Sánchez le tiene que destituir", ha insistido después de subrayar que el Gobierno tendrá el apoyo de Podemos en las acciones "justas", pero tiene que demostrar que se puede "gestionar de manera distinta a la del PP".

Aunque ha apelado a la prudencia, ha recalcado que si se confirma que hay una sentencia que "acredita una voluntad inequívoca de defraudar", Huerta debe rectificar y dimitir, o Sánchez destituirle de forma inmediata.