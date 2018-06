El PP da 24 horas a Bayo para que pueda cumplir todos los requisitos y ser candidato

La Comisión Organizadora del Congreso del PP ha confirmado hoy como precandidatos a seis de los siete aspirantes a presidir el PP pero no al valenciano José Luis Bayo, porque considera que no cumple los requisitos, aunque le da 24 horas para revisarlos. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del Comité Organizador (COC), el eurodiputado Luis de Grandes, quien por otro lado ha confirmado que este órgano ha decidido que no haya debate entre los aspirantes porque un debate a seis o siete es "prácticamente imposible" y se convertiría en una "sucesión de intervenciones".

De Grandes también ha tenido un reproche para las organizaciones territoriales que han cedido medios a los aspirantes cuando todavía no ha comenzado formalmente la campaña, aunque sí deberán ofrecerlos a partir de mañana, cuando dicha campaña comienza, a todos los precandidatos. Según ha explicado en la comparecencia de prensa, puede haber algún "error material" en los datos aportados por Bayo, como por ejemplo en una transferencia que confirme que el avalista está al corriente del pago, y por eso le ha dado al aspirante valenciano un día para revisar todos los datos. Ha insistido en cualquier caso en que la COC tiene que ser muy estricta y "no puede ser flexible" en todo este procedimiento para evitar impugnaciones sobre el proceso.

Luis de Grandes ha confirmado por otra parte que la comisión ha decidido que la cuota que deben pagar los militantes que se quieran inscribir para estar al corriente de pago es de 20 euros en toda España, para hacer más fácil este cumplimiento y permitir la participación de forma unívoca en todo el territorio. Tienen hasta el lunes para inscribirse. Ha explicado que el PP pondrá a disposición de los aspirantes recursos materiales y económicos para su campaña, desde las propias sedes del partido a otras cuestiones como por ejemplo coche con chófer si lo necesitan.