Historiadores catalanes dicen que la Generalitat solo ha tenido diez presidentes

Un grupo de historiadores catalanes que forman parte de la plantanforma Historiadors de Catalunya , nacida para difundir la historia de esa región, ha publicado un comunicado en el que reducen de 132, si se incluyese Mariano Rajoy con aplicación del artículo 155, a 10 los presidentes que ha tenido la Generalidad de Cataluña a lo largo de su historia.

En su comunicado, señalan que "en referencia a la polémica generada por el número real de presidentes de la Generalidad que ha habido a través de la historia, Historiadors de Catalunya defiende que el actual presidente, Joaquim Torra i Pla, es el décimo que ocupa este cargo de forma efectiva. Los criterios que se han utilizado son los siguientes:

1.- La actual Generalidad de Cataluña no es heredera de la Diputación de General o Generalidad medieval. Aquella institución, formada por cuatro representantes de cada estamento: eclesiástico, nobiliario y ciudadano, tenía como máxima función la recaudación de impuestos para la Corona. No contaba con presidentes, el listado procede de Josep Maria Solé i Sabaté en Historia de la Generalitat de Catalunya i els seus presidents” (2003), a pesar de que el autor aclara que no existía en época medieval y moderna tal figura, utilizándose el diputado eclesiástico de más edad para formar la lista. Es decir, los 121 primeros presidentes de la lista que hace al MHP Joaquim Torra el presidente 131, no eran presidentes.

2.- El listado elegido comenzaría con Francesc Macià, como primer presidente de la autonomía catalana. La utilización del término “Generalidad” se hizo a propuesta de Fernando de los Ríos, diputado andaluz del PSOE y futuro ministro de Justicia con el gobierno de Niceto Alcalá Zamora con el objetivo de poner fin a la efímera República Catalana declarada por Macià el 14 de abril de 1931.

3.- El listado escogido incluye al presidente interino, desde el 7 de octubre de 1934, Francisco Jiménez Arenas que ejerció en el cargo hasta el 14 de diciembre con la creación del Consejo de la Generalidad. Este Consejo no tendría presidentes, sino gobernadores siendo una institución diferente a la Generalidad autónoma.

4.- Sólo se cuantifica una vez los que repitieron mandato, como en el caso de Companys.

5.- El listado no incluye a Josep Irla i Bosch, ya que no ejerció su cargo de forma efectiva al encontrarse exiliado desde el final de la Guerra Civil.

6.- El cuarto presidente fue Josep Tarradellas Joan, primer presidente de la Generalidad, restaurada el 29 de septiembre de 1977 por el presidente del gobierno español Adolfo Suarez González.

7.- Los restantes presidentes corresponden al actual periodo constitucional y estatutario.

8.- La lista que proponen Historiadors de Catalunya por ser la más razonable a nuestro entender en términos históricos es: