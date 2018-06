El Gobierno de Sánchez respalda a Morenés en su encontronazo con Torra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado hoy el referéndum pactado que pide el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al asegurar que mantendrá la posición que el Ejecutivo ha tenido siempre al respecto, además de recalcar que en España no hay presos políticos. Sánchez se ha referido así a las palabras de ayer de Torra en Washington y que provocaron un enfrentamiento con el embajador español Pedro Morenés durante un acto. El jefe del Ejecutivo ha subrayado, ante la petición de un referéndum, que el Gobierno de España ha sido "bastante claro" al respecto durante muchos años y su posición "no ha cambiado"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho por su parte que no le parece "conveniente que un cargo institucional diga lo que no es real ni legal", como hizo anoche el presidente catalán, Quim Torra, en Estados Unidos. Tras señalar que este tipo de situaciones "no convienen" ni a España ni a Cataluña, la vicepresidenta ha recalcado que "nadie y menos un cargo público puede hablar de presos políticos", porque en España ese tipo de presos "no existen" y eso "deteriora la imagen de una democracia garantista como la nuestra". Aunque ha destacado que el de anoche era un "acto privado", ha advertido de que "cada uno tiene que saber los límites de sus comportamientos", al tiempo que ha recalcado que "en este país no hay presos políticos" y que "España es una democracia plena".

A cuatro días para que el presidente Pedro Sánchez se reúna con Torra, la vicepresidenta ha destacado la importancia de que éste vaya a acudir a La Moncloa y ha manifestado la voluntad del Gobierno de "escucharlo" y de tratar con él "problemas muy concretos" que afectan los ciudadanos catalanes. Como ejemplo ha puesto la posibilidad de retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Ejecutivo de Rajoy contra la ley catalana de sanidad. "Hay muchas cosas que decir concretas ¿El presidente Torra no va a querer que hablemos de eso?", ha planteado, convencida de que es posible "reconducir las cosas a ese orden" y de que no pueden "dar la sensación a la ciudadanía de que la política no está para las cosas prácticas".

PROTESTA DE LA GENERALITAT A EXTERIORES

El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores "el malestar" de la Generalitat por lo que considera una "actitud inaceptable" del embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, por haber "insultado" a las instituciones catalanas. "Hemos trasladado nuestro malestar al gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores -ha explicado Ernest Maragall- porque es absolutamente incomprensible que se produzcan este tipo de escenarios de agresión verbal en un acto institucional". "La actitud de este embajador -ha subrayado- no parece aceptable en ningún sentido, y es contradictoria con la retórica de diálogo y de aproximación que se viene pregonando desde el Gobierno central en boca del señor Pedro Sánchez".

Según el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, "es inaceptable que un representante del Estado en una capital como es Washington se permita utilizar un lenguaje agresivo y de insulto hacia nuestra sociedad, nuestros presos políticos y hacia la figura de nuestro presidente de la Generalitat". Maragall ha considerado, no obstante, que el "episodio lamentable" vivido en Washington "no deja de ser una anécdota inaceptable" y ha añadido que espera que "nadie convierta una anécdota en categoría" y que esto "no comprometa el diálogo previsto, que esperamos que sea esto ultimo y no un intercambio de improperios o descalificativos".

El conseller de Acción Exterior ha indicado dentro de la comisión parlamentaria que "la represión no hará cambiar nuestras convicciones, y tampoco las agresiones verbales o los insultos que cualquier embajador pueda hacer a nuestras instituciones y a nuestro presidente".