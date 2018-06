El Gobierno espera establecer contactos con la Generalitat antes del verano

El Gobierno no dejará pasar el verano sin intentar antes un acercamiento con el presidente catalán, Quim Torra, aunque el Ejecutivo no ha decidido si dará el primer paso o esperará a que sea la Generalitat la que contacte primero.

Fuentes del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez han asegurado hoy que la crisis catalana es una de sus prioridades y que de ningún modo consentirán que pase el verano sin haber intentado al menos un acercamiento. Como prioridad, será uno de los asuntos que se abordará en la primera reunión del Consejo de Ministros, que se celebrará mañana. Y es que, según las mismas fuentes, este asunto es de tanta importancia que trasciende las competencias del Ministerio de Política Territorial, que dirige la catalana Meritxell Batet, y debe abordarse por todo el Gobierno en su conjunto.

Asumen en el Ejecutivo que los ministros pueden tener perspectivas distintas sobre el tema catalán, pero dejan claro que será Pedro Sánchez, junto con Batet, quien marque la línea estratégica. De hecho, Batet se ha marcado como una de sus metas recuperar el diálogo con todas las comunidades, pero especialmente con Cataluña, y ha hecho suyas unas palabras que Sánchez pronunció en uno de sus primeros actos como presidente, el pasado lunes: "Escuchar, dialogar y consensuar".

En ese afán por hablar con todos, el Ejecutivo espera también celebrar lo antes posible la Conferencia de Presidentes, que reúne al jefe del Ejecutivo con todos los mandatarios autonómicos, y confía en convencer a Torra para que no falte. Su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, se negó en enero de 2017 a acudir a la convocada por Mariano Rajoy, la última reunión que celebró este órgano, en la que se acordó iniciar la reforma de la financiación autonómica. De momento, Sánchez y Torra han intercambiado mensajes telefónicos, según ha afirmado el presidente catalán, y se han comprometido a mantener un encuentro lo antes posible. Mientras llega, el Govern ha anunciado hoy mismo que se personará ante el Tribunal Constitucional en los recursos presentados por el Parlament catalán y por Podemos contra la aplicación del artículo 155.

EL GOVERN PROPONE UNA REUNIÓN "MAÑANA MISMO"

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha urgido por su parte una reunión de los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, un encuentro que para el Govern debería ser "mañana mismo" aunque aceptaría que fuera antes del verano, y ha expresado "inquietud" por algunos nombres del nuevo Ejecutivo central. En la primera rueda de prensa del nuevo Govern, Artadi ha explicado asimismo que Torra, en los próximos días, enviará una carta a los mandatarios europeos para comunicar "la nueva situación de la Generalitat, destacando la situación anómala de los presos políticos y exiliados y la persecución de derechos fundamentales, y el compromiso de Cataluña con el diálogo".

Sobre la reunión de Sánchez con Torra, Artadi ha afirmado que no hay "novedades" aunque los respectivos jefes de gabinete ya se han intercambiado mensajes para abordar esta posibilidad. "Consideramos que debería ser mañana mismo, es importantísima", ha recalcado Artadi, quien en todo caso también ha aceptado la posibilidad de que sea antes del parón de verano ante preguntas de los periodistas.

La portavoz del Govern ha remarcado que Cataluña es "el tema más importante que tiene el presidente del Gobierno español sobre la mesa" y, en este contexto, ha avisado de que no entendería que el presidente del Gobierno no quisieran mantener la reunión con el jefe del ejecutivo catalán. En cuanto a la valoración de la composición del Gobierno, ha dicho que "hay de todo", pero que en todo caso prefiere analizarlo "no tanto por lo que han dicho -los ministros- sino por lo que harán". En todo caso, ha admitido que hay "algunos nombramientos inquietantes como el ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska.

Pero ha indicado que habrá que ver "qué dirección" adopta él y el conjunto del gabinete de Sánchez para comprobar si "ejercerán una represión más dura tras los votos de los independentistas en el Congreso -a favor de la moción de censura- o abrirán una nueva etapa". "Tienen la pelota en su tejado", ha añadido. La consellera ha puntualizado que, además de la reunión entre los presidentes, la interlocución se deberá realizar a diferentes niveles, porque hay "muchos temas a desencallar y agravios que reclamar", y en este sentido ha recordado el listado de 46 puntos que en su momento el expresidente catalán Carles Puigdemont trasladó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.