García-Page dice que "el desafío independentista" es un planteamiento de "puro egoísmo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado, esta noche en Albacete que "el desafío independentista no lo plantean por un problema religioso o étnico, sino por puro egoísmo" y se ha mostrado convencido de que "esto no se arreglará con una sola decisión, sino que se arreglará si lo tenemos todo claro y cada uno cumple con su obligación".

García-Page ha hecho estas declaraciones durante su discurso en la gala de clausura de los XVII Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Albacete, que ha tenido lugar en el Paraninfo del Campus de esta ciudad.

Al dirigirse a los empresarios presentes, García-Page ha asegurado que "vuestra obligación es la más importante, y es levantarse cada mañana con la intención de ir a más". Y se ha mostrado convencido de que "yéndoles a ustedes bien y a más, lo hará el conjunto de la sociedad española, y particularmente a esta región, que es lo que me importa".

Las palabras del jefe del ejecutivo castellano-manchego llegan después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña haya firmado un nuevo decreto de nombramiento de los consejeros que formarán su Govern, sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-.

Según ha informado la Generalitat, Elsa Artadi (Junts per Catalunya), que en el decreto de nombramientos que Quim Torra firmó el pasado 23 de mayo figuraba como consellera de Empresa y Conocimiento y portavoz del Govern, será ahora consellera de Presidencia y portavoz, en sustitución de Jordi Turull. Alba Vergés (Esquerra Republicana de Catalunya) será la nueva consellera de Salud y reemplazará al también republicano Antoni Comín; Damià Calvet (Junts per Catalunya) ocupará la cartera de Territorio y Sostenibilidad en lugar de Josep Rull; Laura Borràs (Junts per Catalunya) asumirá el departamento de Cultura en sustitución de Lluís Puig, y Maria Àngels Chacón (PDeCAT) se hará cargo de la consellería de Empresa y Conocimiento que deja Artadi.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado este martes que el Gobierno central levantará de forma inmediata la aplicación del artículo 155 en Cataluña en el momento en que tome posesión el nuevo Govern.