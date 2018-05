La Fiscalía pide de nuevo la extradición de Puigdemont por rebelión

La Fiscalía General de Schleswig-Holstein insiste, después de examinar la documentación adicional enviada por el Supremo español ha solicitado de nuevo a primera hora de hoy la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont a España, en cumplimiento de la orden de detención europea y por los delitos de rebelión y perturbación del orden público. Los fiscales han presentado su escrito ante el Tribunal Regional Superior de esa región del norte de Alemania, que será ahora quien decidirá en la línea que solicita la Fiscalía, lo que tendría como consecuencia una extradición relativamente rápida, o si se desmarca de las apreciaciones de los fiscales.

El entorno de Puigdemont se esfuerza por promover una intervención del gobierno de Berlin o una intermediación europea. El abogado alemán de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ha defendido el pasado fin de semana en una entrevista que el gobierno alemán debe implicarse en el caso y evitar la extradición para, a cambio, “proponer una iniciativa de paz”. El representante legal en Alemania del expresidente huido se ha quejado de que el gobierno alemán se haya mantenido al margen, dejando enteramente en manos de las fuerzas de seguridad y de los tribunales la ejecución de la orden europea de detención contra Puigdemont.

En la entrevista exclusiva con la agencia estatal alemana DPA, Schomburg criticaba el “el silencio atronador” de Merkel. “No entiendo que el Gobierno federal no haya dicho desde el principio y por iniciativa propia que no aprobaría la extradición. Nosotros no queremos que los dramáticos asuntos políticos internos españoles sean resueltos en territorio alemán”, pero habría sido más lógico que el Gobierno de la canciller Angela Merkel hubiese examinado de antemano el caso para posteriormente aclarar si daría luz verde por principio a la entrega de una figura como la de Puigdemont”.

El gobierno alemán, por el contrario, ha apoyado con firmeza al gobierno de Madrid en la gestión del conflicto. Tanto la canciller Merkel como su portavoz, Steffen Seibert, han insistido en que Alemania reconoce a España como “un país democrático y pleno Estado de derecho”. “Tenemos la convicción y la experiencia diaria que España es un país donde el imperio de la ley existe”, han repetido también, además de considerar que “el problema de Cataluña es un asunto interno que debe ser resuelto de acuerdo a la Constitución española y a la legislación vigente en ese país”.