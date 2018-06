Feijóo, abierto a presidir el PP en 2020: "No podría existir mayor honor"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que los gallegos no entenderían que fuera al mismo tiempo líder del PP y presidente autonómico y, por eso mismo, ha declinado presentarse como candidato al Congreso Extraordinario del partido. En una entrevista este jueves en 'Herrera en COPE', el eterno 'ungido' ha recordado que los gallegos le han hecho presidente hasta tres veces con mayoría absoluta. "En Galicia no se entendería ser presidente del PP y de la Xunta. No puedo dedicar un par de días a Génova y otro par a Galicia- Si lo hiciera, no podría volver a Galicia a comerme una centolla. No se entendería. Son cosas incompatibles".

Feijóo, que fue elegido presidente del partido en Galicia en 2006, ha reconocido que probablemente cuente ahora con más apoyos que por entonces. "Hace doce años tenía más dudas de poder ganar que en esta ocasión. He recibido apoyo de muchos compañeros del partido", ha dicho. Sin embargo, Feijóo subraya que no ha cambiado de opinión en estas semanas y defiende el valor de su palabra dada a los gallegos. "¿Tan difícil es entender que una persona que ha sacado mayoría absoluta con una campaña pueda faltar a su palabra? Ya sé que la palabra dada no cotiza nada en política ahora. Tenemos un presidente que dijo que no llegaría a la Moncloa con los votos independentistas", ha contestado en un claro ataque a Pedro Sánchez.

Feijóo ha descartado que sus fotos con el contrabandista Marcial Dorado hayan pesado en su decisión. "Todas esas fotos de hace 25 años no es que las haya explicado, es que la gente al menos en Galicia está ya harta de este tema. No sería posible si tuviera algún miedo a esas fotos ser presidente de la Xunta", ha contado.

Por último, Feijóo ha evitado pronunciarse a favor de alguno de los siete candidatos y ha dejado la puerta abierta a optar a presidir el partido a partir de 2020, cuando acabe la legislatura en Galicia. "Si esta posibilidad se produce en 2020, el mayor honor que puedo tener como militante del PP es presidir el partido. Pero no estamos en 2020"