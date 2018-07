Errejón, implicado en un incidente de un pub de Santiago

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, se vio obligado a abandonar un conocido pub situado en el centro histórico de Santiago de Compostela tras un tenso incidente con un grupo de jóvenes. Según explica La Voz de Galicia, los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando Errejón se desplazó a la capital gallega para ejercer como padrino de la última promoción de graduados en Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).



Aprovechando su viaje, el diputado de Podemos habría acudido a un pub de madrugada con otras dos personas. Fue dentro del local cuando un grupo de jóvenes aprovechó para increpar al diputado rupturista, lo que motivó que optase por abandonar el establecimiento. Ya en el exterior del mismo, según relata el citado diario, este grupo de personas optó por perseguir a Errejón y sus acompañantes, iniciándose así una trifulca entre unos y otros.



Según la versión que el grupo de jóvenes relató a los agentes de la Policía local de Santiago, en el transcurso de esa discusión fueron agredidos por los acompañantes del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de la formación morada, llegando incluso a quitarles un teléfono móvil. Sin embargo, La Voz de Galicia relata que los agentes no apreciaron indicios de agresión.





En paralelo, los presuntos agredidos se mostraron dispuestos a cursar denuncia ante la Policía Nacional, si bien este cuerpo apunta que no recibieron ningún tipo de notificación en este sentido.



Este no es el primer incidente que salpica a un diputado de Podemos durante la noche compostelana. Un atestado de la Policía Local de Santiago de Compostela situó el pasado mes de marzo a la diputada autonómica de En Marea y militante de la formación morada, Paula Quinteiro, como protagonista de un control policial por vandalismo.

