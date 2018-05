Testigo de los ERE: "La secretaria de Griñán nos contestó que no nos podía atender por temas de agenda"

Su nombre es Manuela Hurtado. Es una mujer prejubilada a través de un Expediente de Regulación de Empleo de la empresa Surcolor que se pagó con el famoso 'fondo de reptiles'. Sí, el de los ERE de Andalucía. Este miércoles ha declarado como testigo ante el tribunal que instruye este caso que el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo sabía todo, en relación a ese famoso 'fondo' y a la partida 31L.

Surcolor recibió más de 2,5 millones de euros de la Junta para pagar las indemnizaciones del ERE aplicado a 24 empleados... y a otras 2 personas más. En 'La Noche' de COPE, Hurtado ha reconocido que no sabe quiénes son esas dos personas: "Cuando nos enteramos del problema, nos quedamos de piedra. Por eso la jueza Alaya paraliza todo y nos mete a todos como presuntos intrusos. Ahí pasaba algo, cobraron una póliza y nos perjudicó bastante que metieran a esos dos intrusos, alguien a dedo que pusieron ellos".

En 'La Noche', esta prejubilada ha explicado que le mandó un escrito a Griñán advirtiéndole de las dificultades que estaban teniendo con el cobro de las indemnizaciones por despido que le debía la empresa. "No cobrábamos, no teníamos dinero", ha explicado Manuela, quien ha contado cómo, "al tiempo" recibieron una contestación por parte de la secretaría del exjefe del gobierno andaluz en el que les indican que "no nos puede atender por temas de agenda, y que ya recibiremos contestación en el futuro por ser un tema muy complejo"

De su despido, a Manuela le correspondían "más de 52.000 euros, y no cobré casi nada de la empresa". Por su parte, y después de "mucho trabajo", el sindicato consiguió una ayuda socio-laboral por parte de la Junta. Esta ex empleada de Surcolor también ha narrado cómo estuvieron 15 días durmiendo en el suelo de un parque a modo de protesta.