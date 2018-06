El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto: "Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional. "Y lo demás no me importa nada", ha apostillado.

En su discurso de adiós ante la Ejecutiva de su partido, Rajoy ha considerado también que se ha sentado un "precedente grave" en la historia de la democracia española con la victoria de la moción de censura que ha hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, alguien que nunca ha ganado unas elecciones. Rajoy ha indicado que el Gobierno del líder sociallista nace con "debilidad extrema" y con "pésimos compañeros de viaje", también por primera vez en la historia de España. "Los socios de Sánchez ya han mostrado su oposición al Gobierno. Y es que nadie ha mostrado su compromiso con la estabilidad de España y con los restos que enfrenta. Piensan en sus intereses", ha comentado.

Pese a los evidentes problemas que ha causado el procés, Rajoy se ha felicitado porque la independencia de Cataluña nunca se produjo y porque Puigdemont ya no es presidente de la Generalitat. El expresidente del Gobierno también ha destacado que Ciudadanos "no dio la batalla contra el independentismo, sólo se ha dedicado a desestabilizar al PP en Madrid", algo que ha despertado los aplausos de los dirigentes del PP. "En su afán por hacer oposición al Gobierno que defendió la unidad de España, lo que han conseguido es llevar al poder a un nuevo Ejecutivo aupado por los independentistas. Paradojas de la vida", ha expresado.

Sobre la corrupción, materia que ha desbancado a Rajoy del poder, el líder del PP se ha enorgullecido de acutar contra la corrupción. "Lo que no hemos hecho es ponerme la orden de los inquisores, que los ha habido y muy activos. He defendido mi honorabilidad y la de este partido. Nos vamos con el paquete de leyes contra la corrupción más exigente", ha resaltado. Rajoy ha agradecido las muestras de apoyo y de cariño tras haber perdido el Gobierno. "Antes de políticos somos personas y yo me he sentido reconfortado por vuestro apoyo", ha dicho