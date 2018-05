DIRECTO| Ábalos a Rajoy: "No tenemos ninguna sentencia como la de Gürtel. Defiendo el buen nombre de mi partido"

10:25h. El secretario de Organización del PSOE responde durante su turno de réplica al presidente del Gobierno. "No tenemos ninguna sentencia como la de Gürtel. Defiendo el buen nombre de mi partido", afirma.

10:21h. El presidente del Gobierno finaliza su intervención entre una fuerte ovación de su grupo parlamentario. Dice que "la moción es una tomadura de pelo", lo que quedará probado, a su juicio, "en cuanto oigamos a los socios que la van a apoyar". Comienza la réplica de Ábalos a Rajoy.

10:17h. "Todo tiene un precio, y las irresponsabilidades también. Fue hablar Pedro Sánchez sobre la moción de censura y se encendieron todas las alarmas, sin haber dicho nada de ninguna medida que quiere llevar a cabo. Imagínense si las lleva a cabo", argumenta Rajoy

10:06h. Rajoy a Ábalos: "Mi Gobierno crea más de 1.500 empleos al día. ¿Es eso lo que su candidato viene a demoler?". El presidente del Gobierno atiza al líder socialista con una espiral de preguntas: "¿Acaso el Partido Socialista está limpio? ¿Pueden presumir de incorruptos? ¿Tienen a algún procesado en sus filas? ¿Cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?", cuestiona Rajoy.

09:58h. El presidente del Gobierno critica el oportunismo del PSOE al tiempo de presentar la moción. Justifica que los hechos enjuiciados ocurrieron hace más de 15 años en dos ayuntamientos de Madrid y que ninguno de los miembros del Ejecutivo ha sido juzgado por los mismos. La moción "carece de justificación", argumenta Rajoy. "En el Partido Popular ha habido corruptos, pero no es un partido corrupto", sentencia el presidente del Gobierno.

09:53h. Mariano Rajoy le reprocha a Ábalos los motivos de la moción de censura. "La moción de censura se resume en la manipulación de una sentencia", le espeta. "Da la impresióin de que el señor Sánchez percibió la moción como una epifania", critica Rajoy.

09:47h. José Luis Ábalos defiende la moción de censura."Proponemos censura, estabilidad y elecciones. Antes de las elecciones hay que recuperar la estabilidad", afirma. Finaliza el discurso de José Luis Ábalos y comienza el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

09:39h. "Esta no es una moción de censura basada en el cuestionamiento o la debilidad del Gobierno, esta tiene que ver con la dignidad, con la defensa de los principios democráticos y del Estado de Derecho, por eso no puede ser instriumental. Primero esto, después elecciones. Primero la reprobación de esta Cámara. No es una moción instrumental sino esencial". Así se dirige el secretario de Organización del PSOE a los parlamentarios'.

09:32h. "Los dirigentes del PP han acusado a Pedro Sánchez, de enemigo de la democracia, de Judas. Si nuestro candidato defiende la Constitución para garantizar el orden territorial, bien. Si la usa para defender el Estado de Derecho, es un enemigo", le afea Ábalos al Grupo Popular.

09:25h. "Ustedes se han financiado irregularmente", dice Ábalos en su discurso dirigido al PP. "¿El resto va a compartir la asunción de responsabilidades?", pregunta el secretario de Organización del PSOE al resto de partidos.

09:17h. "Si ustedes comprendieran la gravedad de la situación, yo no estaría aquí defendiendo la moción". Ábalos le reprocha al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se ría mientras pronuncia su discurso. Le echa en cara que es un ministro reprobado por el Congreso.

09:10h. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, sube a la tribuna de oradores a defender la moción de censura. "Una vez conocida la sentencia del Caso Gürtel ya no hay suposiciones sino certezas. Gürtel era el PP y el PP era Gürtel", comienza Ábalos. "Una sentencia que condena por primera vez a un partido político por corrupción", continua.

09:08h. "Señorías, se abre la sesión". Así ha comenzado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la moción de censura contra el presidente del Gobierno promovida por el PSOE, y cuya votación tendrá lugar este viernes.

09:05h. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llega al Congreso de los Diputados, donde es recibido con una fuerte ovación por parte de su grupo parlamentario

09.00h. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido que su partido no tiene "atado nada" de cara a la votación de la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuyo debate comienza a las nueve en el Congreso. En declaraciones al entrar en hemiciclo donde abrirá el debate, Abalos ha asegurado que no hay nada "definitivo" pero que acude con la esperanza de sacar adelante la moción y con "el deber cumplido".

08.59h. Rajoy puede intervenir en cualquier momento del debate, y cabe la posibilidad de que lo haga incluso antes de que hable Sánchez, para responder a José Luis Ábalos. En cualquier caso y acabados los turnos de réplicas y contrarréplicas entre Sánchez y Rajoy, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ordenará un receso, tras el cual comenzará el turno de los portavoces de los grupos de menor a mayor, comenzando por el grupo mixto, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno. Al igual que en el primer turno de intervenciones, el candidato podrá responderles en bloque o de uno en uno.

08.58h. Hoy, el primero en subir a la tribuna para defender la moción de censura será el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin límite de tiempo. Previsiblemente, el dirigente socialista planteará la censura a Rajoy como una cuestión de dignidad democrática, de coherencia y de cumplir con su obligación como primer fuerza política de la oposición, ante la falta de asunción de responsabilidad tras la sentencia del caso Gürtel. Todo apunta a que Ábalos intentará también situar a Ciudadanos como cómplice de la corrupción del PP, por no apoyar a moción, ya que ese es uno de los objetivos de la iniciativa socialista. Le seguirá, igualmente sin límite de tiempo, Sánchez, en su caso para exponer el programa de gobierno que quiere aplicar si consigue el apoyo mayoritario de la Cámara.

08.57h. Aunque no es diputado, Sánchez se sienta en un escaño de su grupo parlamentario y podrá asistir el viernes a la votación que es nominal por llamamiento.

08.56h. Son necesarios al menos 176 votos a favor para que la moción de censura salga adelante y desalojar así a Rajoy del Palacio de la Moncloa, para lo que son absolutamente imprescindibles los cinco escaños del PNV, partido que se reúne este jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto. El PNV comunicará su decisión tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción de censura y conocer los compromisos que adquiere el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez.

