Dimiten dos dirigentes de Podemos en Zaragoza por pagar un viaje a Nueva York con dinero público

El coordinador del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Guillermo Lázaro, ha decidido este lunes "apartarse de su cargo" por cargar a la tarjeta de crédito del grupo municipal de ZeC un viaje privado a Nueva York el pasado otoño junto a su novia. El concejal reembolsó la cuantía total el pasado marzo tras cotejarse las facturas y los movimientos de la tarjeta nutrida con dinero público. Su novia también ha dejado el cargo de secretaria de Organización de Podemos Aragón por este mismo escándalo desvelado por 'El periódico de Aragón'

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, ha apuntado que esta suspensión temporal hasta que la organización decida "cómo se evalúa ese error" y ha destacasdo que el propio afectado, Guillermo Lázaro ha planteado en una reunión que era "necesario" dejar temporalmente su función de coordinador hasta que la organización dictamine cómo se debe valorar este error y si debe haber alguna consecuencia. "Dejará sus funciones de coordinador y nos parece bien porque es una decisión de normalidad y es lo más oportuno. Desde este mañana no es coordinador del grupo a la espera del dictamen de la organización. Es un asunto interno de la organización, que no tiene que ver con la esfera pública", ha destacado Muñoz. Lázaro, sin embargo, sí mantendrá su sueldo y su puesto de trabajo dentro del grupo municipal.

El portavoz ha insistido en que el viaje no se ha pagado con dinero público y ha explicado que la organización tiene dos tarjetas; una institucional para gastos de funcionamiento del grupo municipal; y otra es también del grupo con las donaciones que hacen los concejales de su sueldo. "Son totalmente diferenciadas y en ambas el titular es el grupo municipal", ha remachado. "Se cargó en la cuenta por error y al hacer un arqueo nos dimos cuenta del error y se lo comunicamos a la persona y reintegró el dinero en esa cuenta privada del partido", ha destacado. Sobre el origen de este error, Muñoz apunta a que la agencia de viajes que contrató el hasta ahora coordinador es la misma que habitualmente trabaja con Zaragonza en Común, y que el cargo se hizo a la cuenta del grupo por alguna equivocación que no ha terminado de aclarar. Sin embargo, Muñoz no ha sabido explicar cómo Lázaro no se dio cuenta de que los 3.000 euros del coste de viaje no se habían cargado en su tarjeta personal. “A mí me podía haber pasado porque yo las cuentas no las miro mucho”, se ha limitado a decir.