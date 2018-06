Cuando Josep Borrell ridiculizó en la televisión catalana a Oriol Junqueras

El nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, han protagonizado varios enfrentamientos sobre la independencia. Uno de los más conocidos es el que tuvo lugar hace dos años en la cadena autonómica privada 8TV.



Borrell comparaba los argumentos de los independentistas catalanes con los de los partidarios de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y alertaba de que Cataluña saldría de las instituciones europeas en caso de independizarse. Afirmó además que "el argumentario es bastante el mismo", a lo que el republicano respondió que los objetivos de unos y otros son contrarios.



"Nosotros tenemos justo el objetivo contrario: trabajar por una UE más fuerte, más unida, con instituciones comunes más relevantes", afirmó Junqueras que, en referencia a la eventual salida de Cataluña de la UE en caso de independizarse, reiteró que no hay ningún reglamento ni directiva que lo establezca así.



El que fuera también ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente durante el gobierno de Felipe González, aseguró que “si una región de un Estado miembro se convierte en un Estado independiente, los Tratados se dejarán de aplicar automáticamente en ese nuevo Eastado. Se convertirá en un tercer Estado”.



“Argumentos hay muchos...”, respondía Junqueras. Pero Borrell lo negaba: “No, no es argumento. Es una expresión de la Comisión”. Junqueras no tuvo más remedio que decir: “De acuerdo. Ya lo entiendo”.



“Cada año Alemania calcula las balanzas fiscales de sus länder, y las limita al 4%. Señor Junqueras, yo he estado buscando las balanzas fiscales alemanas y no las he encontrado en ningún sitio. A la embajada alemana le pregunté: “Esta norma del 4% que dijo el señor Junqueras, la respuesta es que no hemos podido encontrar en ningún sitio de la legislación fiscal alemana este límite del 4% al que usted se refiere”, le reprochaba Borrell.



Junqueras respondía lo siguiente: “¿Nosotros tenemos o no tenemos derecho de decidir sobre nuestro futuro?”.



Otro de los momentos en los que Borrell arremetió contra Junqueras es cuando le comparó con Nigel Farage, exlíder del UKIP y uno de los principales defensores del "Brexit" por sus "mentiras" para conseguir la independencia de Cataluña. Esto tuvo lugar durante la presentación del acto "El separatismo ante el espejo del Brexit". Josep Borrel aseguró que Junqueras y Farage son "dos gotas de agua porque los dos engañan sistemáticamente a sus ciudadanos".