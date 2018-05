 Corona (Instituto empresa Familiar): “El peor enemigo para una empresa es la incertidumbre y la inestabilidad”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya y Andorra, el director general del Instituto de la Empresa Familiar y catedrático en Economía Aplicada, Joan Corona, ha destacado que “la economía necesita tener marcos legales y políticos muy claros para desarrollar su actividad”. En este sentido, pide al nuevo Govern de la Generalitat, presidido por Quim Torra, que negocie y llegue a acuerdos, con el objetivo de “evitar situaciones tan poco habituales que solo generan un marco de incertidumbre”. Corona argumenta que “el peor enemigo para una empresa es la incertidumbre y la inestabilidad”.

Pese a la situación política de los últimos meses, el director general del Instituto de la Empresa Familiar ha asegurado que la economía catalana está remontando y que no dejará de hacerlo en los próximos meses. Ha explicado que las empresas están invirtiendo dinero, aunque advierte que solo a corto plazo. “La inversión a largo plazo en una situación de incertidumbre -ha dicho- es muy complicada”. Joan Corona cree que los empresarios no hacen inversiones con grandes cantidades de dinero si no saben cuál será la situación legal y política la próxima década, y por eso optan por esperar. Sobre esta idea, ha manifestado que “hay inversiones que están esperando hasta tener claras las reglas del juego”.

Pese a la recuperación económica experimentada en Cataluña, desde que empezó el proceso independentista varias empresas han abandonado Cataluña para trasladar su sede social a otra comunidad autónoma del Estado. El catedrático cree que las pequeñas empresas tendrán más facilidad para volver en un futuro cercano a Cataluña. Sin embargo, no piensa igual sobre las empresas que tienen un gran número de trabajadores y un mayor capital. “A las grandes empresas no les gusta estar cambiando mucho de sede social. Antes, se lo pensarán mucho. Si fuera de Cataluña las cuidan mucho, cosa que está ocurriendo ahora, no será tan fácil que vuelvan, y menos que sea tan inmediato”, ha apuntado.

Joan Corona ha admitido que los meses de octubre y noviembre de 2017, coincidiendo con el referéndum y la aprobación de la declaración de independencia en el Parlament, fueron deficientes para la economía. Sin embargo, ha asegurado que a partir de entonces empezó a crecer, y por ello se muestra optimista de que la situación se reconduzca. “¿De qué sirve el catastrofismo?”, ha dicho. El catedrático ha pronosticado que con la formación de Govern en la Generalitat se abrirá un nuevo escenario. “Esperemos que implique una mejora en la tranquilidad de las empresas”, ha apuntado Corona, ya que “un país es el que hacen sus empresas”.

En relación a la educación (clave, según Corona, para las empresas), ha lamentado que muchos alumnos con matrículas de honor tengan que marcharse al extranjero porque no encuentran trabajo en España. “No es bonito que tengan que irse para hacer algo con su vida”. Además, ha lamentado el hecho de que cada vez que hay un nuevo Gobierno, el plan educativo se modifique.