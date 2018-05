Carmena no quiere hablar de elecciones pero se siente "bien y con fuerzas"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que no quiere hablar "de elecciones ni de candidaturas" porque queda "un año de trabajo" hasta los comicios de 2019 y ha añadido que se siente "bien y con fuerzas" y que si pusiese condiciones para repetir serían más "personales" que políticas.

Así lo ha manifestado la regidora madrileña en una entrevista en "'Los desayunos de TVE", donde ha asegurado que no quiere estar pendiente de "votaciones" o "encuestas" sino de saber si su Gobierno municipal consigue o no dar "satisfacción a los ciudadanos en servicios concretos". Sobre los posibles requisitos para encabezar la lista a las elecciones municipales ha dicho que no es una persona "muy política" y que si hay condiciones "serán personales sin duda, pero también teniendo en cuenta la responsabilidad de gestión" que ella ha llevado a cabo.

Carmena, que ha defendido que si la ley marca cuatro años de gestión es por algo y que en este período se pueden quedar "cosas iniciadas" pero también "en seis y en ocho" años, ha recalcado que se siente bien y con fuerzas. "Creo que con eso ya lo he dicho todo", ha añadido.

Preguntada sobre en qué momento tomará la decisión de repetir o no como cabeza de lista, la exjueza ha recordado que en las anteriores elecciones, en 2015, "gran parte de los candidatos tomamos la decisión en los dos meses y medio anteriores". "No digo yo que tenga que ser así, digo que puede ser así, pensar que puede estar uno gestionando una ciudad sin tener interés en el futuro", ha añadido Carmena