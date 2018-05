Caja de Ingenieros, la cooperativa cercana al 'procés' que ha dado la hipoteca a Iglesias y Montero

El chalet que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz del grupo confederal en el Congreso, Irene Montero, han comprado en la localidad madrileña de Galapagar sigue siendo un tema muy debatido en las tertulias políticas y en las rede sociales. Ambos dirigentes de Podemos, que serán padres de gemelos el próximo otoño, han comprado un chalet de 260 metros cuadrados de una sola planta y con piscina en esa zona residencial del norte de Madrid valorado en más de 600.000 euros y al que tienen intención de mudarse en breve.

Iglesias y Montero, que hasta ahora residían en la localidad de Rivas-Vaciamadrid de alquiler, han solicitado conjuntamente una hipoteca de 540 mil euros a pagar en 30 años. Pero, ¿qué banco ha concedido el préstamo a la feliz pareja? Lo cierto es que no es un banco, sino una caja. Una cooperativa financiera que se llama Caja de Ingenieros. Según los últimos datos facilitados por la entidad, acaba de celebrar su cincuenta aniversario, cuenta con 160.000 socios y 25 oficinas en toda España.

Resulta curioso que Iglesias haya decidido fiar su hipoteca a una caja que mantiene una estrecha vinculación con el independentismo catalán: uno de sus miembros del patronato de la Fundación, Joan Vallvé i Ribera, es vicepresidente segundo de Òmnium Cultural. Pero hay más: muchas de las "cajas de resistencia" del movimiento independentista catalán también estuvieron domiciliadas en la Caja de Ingenieros. Por ejemplo, la fianza de 150.000 que se depositó para que Forcadell quedara libre de ir a prisión se abonó a través de un cheque de Caja de Ingenieros. La caja también decidió no sacar la sede de Cataluña pese al éxodo masivo del resto de entidades bancarias. De hecho, su presidente, Josep Oriol Sala, se enorgulleció de haber crecido el número de socios un 12,49% en el último trimestre del año 2017, coincidiendo con la desbandada bancaria que se estaba viviendo en Cataluña. En el total del año, la entidad ganó 12,24 millones de euros, un 1,82% más que en 2016. La entidad asegura tener un alto ratio de solvencia y liquidez.

¿TRATO DE FAVOR?

Iglesias y Montero podrían haber disfrutado también de un trato de favor por parte de la entidad. Según una información de OKDiario, el crédito que justifica la compra de su casa de lujo no es un crédito habitual ni mucho menos. "El propio simulador empleado por la Caja que les ha concedido el préstamo -Caja de Ingenieros- no lo acepta. Cuando se introducen en él los datos comunicados por Pablo Iglesias como descripción del crédito la respuesta es simple: No puede ser concedido, porque “el importe de la hipoteca no puede superar el 80% del valor del inmueble”, tal y como señala expresamente y en rojo una alerta del simulador", asegura el diario. Es más, "para pagar la cuota mensual descrita por Pablo Iglesias, el tipo de interés debería rondar el Euribor más 0,5%. Y ese tipo, una vez más, no es habitual. Al revés, se reserva para operaciones de clientes vip o muy selectos".