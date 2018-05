Bárcenas afirma que la sentencia de la Gürtel es "política"

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en una entrevista publicada este martes por el diario El Mundo, califica de "sentencia política" la resolución del tribunal que le ha condenado a 33 años de prisión por el caso Gürtel, y por la que ayer ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real.

Asegura que no tiene grabada ninguna conversación con Mariano Rajoy, y sobre los mensajes de SMS que éste le envió ("Luis, sé fuerte"), afirma que hay que entenderlo en clave interna: "Me trasladaba ánimo por los ataques que recibía por mi cuenta en Suiza. Algunos compañeros, desoyendo su opinión, echaban más leña al fuego con ese tema".

En la misma entrevista de El Mundo, el extesorero es preguntado por si existe un vídeo con un largo testimonio que ha dado orden de que aflore si le pasara algo, a lo que responde: "Eso guarda relación con un tema muy concreto de amenazas recibidas y que no tiene relación con el objeto de esta entrevista". Preguntado por si tiene un pacto de "no agresión" con el PP, contesta: "¿De verdad una vez conocida la sentencia usted lo cree?".

En su opinión, lo que se ha juzgado son conductas personales que "nada tienen que ver con el Partido Popular como institución", y subraya que él "no ha sido condenado por ningún delito de corrupción política". "Desde mi punto de vista es una sentencia política, en la que la valoración de las pruebas practicadas en el juicio no se han tenido en cuenta. Tengo la sensación de haber asistido a un juicio distinto al plasmado en la sentencia", afirma el extesorero, quien declara que no ha hablado con nadie del PP desde el año 2013