Así recibe Juncker a Sánchez en el Consejo Europeo: "Este es el chico nuevo"

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien le ha recibido ante los periodistas en inglés con la frase "This is the new guy" (este es el nuevo chico).

Sánchez ha viajado este jueves por la mañana desde Madrid hasta la capital belga para participar por la tarde en su primer Consejo Europeo y se ha trasladado directamente a la sede de la Comisión para entrevistarse con Juncker. Ambos se han saludado sonrientes ante los informadores gráficos delante de las banderas de España y de la UE, y tras el comentario del presidente de la Comisión han accedido a las dependencias de la institución comunitaria para comenzar su entrevista.

No es la primera vez que Juncker y Sánchez se ven desde el relevo al frente de la presidencia del Gobierno español porque los dos estuvieron presentes en la cumbre sobre inmigración convocada por el presidente de la Comisión el pasado domingo y a la que asistieron varios líderes comunitarios.

En esa ocasión ya hubo un primer saludo y una breve conversación, pero hoy es la primera vez en que ambos mantendrán una reunión a solas y en la que, según fuentes españolas, Sánchez reiterará la apuesta "decididamente europeísta" de su Gobierno.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Algunos asuntos que estarán presentes en el Consejo Europeo que comenzará por la tarde, como la forma de hacer frente al creciente problema de la migración o la reforma de la eurozona, serán también objeto de comentario en la reunión entre Juncker y el presidente del Gobierno español.

Tras ella, Sánchez participará en una reunión de líderes socialistas europeos previa a la cumbre comunitaria. Él ya ha acudido en numerosas ocasiones a este tipo de citas, pero la de hoy será la primera a la que asista en su condición de presidente del Gobierno.