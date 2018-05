Así ha cambiado para Podemos el discurso sobre los escraches: de "jarabe democrático" a "fascismo en acción"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a denunciar el acoso que está sufriendo por la compra de su casa y, ante las criticas internas por convocar una consulta a las bases sobre su dimisión, ha defendido que eso es lo que debe hacer "un dirigente político decente" cuando se cuestiona su credibilidad.



Iglesias, en los pasillos del Congreso, ha dicho este lunes que no se arrepiente de haber asegurado hace unos años que los "escraches" eran el "jarabe democrático" de la sociedad, y ha afirmado que quien compara esas actuaciones, que él apoyaba, con las "amenazas fascistas" o "convocatorias de coordinadoras fascistas" que está sufriendo ahora es "un miserable".



El secretario general de Podemos ha considerado que un político puede dimitir porque ha cometido una ilegalidad o porque quienes le otorgaron una responsabilidad han perdido su confianza en él, y por eso cree que lo mejor al haber visto cuestionada su "credibilidad" es someterse al criterio de las bases, que a partir de este martes votarán si creen que Iglesias y Montero tienen que dimitir.



Iglesias no se arrepiente de su decisión: "Al contrario, hemos tomado una decisión personal legítima. He dicho muchas veces que yo estoy a asumir personalmente niveles de exposición nada agradables para un ser humano, pero una cosa es eso y otra bien distinta es obligar a mis hijos a que asuman esos niveles de exposición".



Podemos ha cambiado su discurso desde que se presentó como partido. Pablo Iglesias ahora se queja de la “pérdida de intimidad” y tilda los escraches contra él, como “convocatorias de coordinadoras fascistas”, cuando tanto él como la mayoría de miembros de su formación apoyaban los escraches contra Cifuentes, Soraya Sáenz de Santamaría, Ruiz Gallardón o Esperanza Aguirre.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado el escrache que sufrió su familia en 2013 para criticar al líder de Podemos por apelar a su intimidad para justificar la polémica compra de su chalé de 600.000 euros.

"Si él reivindica el derecho a la intimidad de su familia ¿qué pasa, que nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya?", ha dicho Sáenz de Santamaría en declaraciones a los periodistas cuando le han preguntado por este asunto.

La número dos del Ejecutivo ha lanzado esta pregunta tras apuntar, además, que "al único que le altera su propia doctrina sobre esto es al señor Pablo Iglesias".