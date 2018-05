Arenys de Munt quiere multar a quienes arranquen lazos amarillos en la vía pública

Los lazos amarillos van a estar muy protegidos en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt. Su ayuntamiento está estudiando sancionar con multas de hasta 200 euros a quienes retiren estos y otros símbolos de propaganda independentista de sus calles. Según informa este lunes ABC, "todos los partidos que integran el pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munts (ERC, el PDECat, la CUP y el PSC) acordaron en un pleno celebrado el pasado 17 de mayo advertir que el consistorio tiene la capacidad -y la intención- de utilizar su ordenanza de civismo para sancionar a las personas o grupos que se dediquen a retirar lazos amarillos y otra simbología distribuída por los secesionistas por las calles de la localidad"

"Valoraremos la posibilitar de sancionar a todas las personas que retiren símbolos de la vía pública y de espacios privados, sin las autorizaciones pertinentes, en cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de Arenys de Munt", señala el texto del acuerdo, al que ha tenido acceso ABC. Asimismo, los responsables de la corporación apuntan que los lazos no son otra cosa que "símbolos de solidaridad pasiva" con los dirigentes secesionistas presos.

David, un miembro de una de las brigadas de limpieza de lazos que actúan habitualmente en la comarca del Maresme, señala a ABC que es "paradójico" que un Ayuntamiento en lugar de hacer cumplir las ordenanzas de no ensuciar las calles y pegar mensajes políticos en lugares públicos llame a "reprimir a las personas que trabajan por la paz social".

Los lazos amarillos han generado en toda Cataluña una elevada tensión social, que divide a quienes se integran dentro de los Miembros de los autodenominados Grupos de Defensa y Resistencia (GDR) y a los Comités en Defensa de la República (CDR), el grupo independentista más activo en reivindicaciones independentistas. El pasado 20 de abril, una mujer contraba en 'Fin de semana' con Cristina López Schlichting que sufrió una agresión cuando junto a otros compañeros de dedicaban a quitar lazos amarillos en el barrio barcelonés de Trinitat Vella “En primer lugar me tiró al suelo”, relató, “luego me estampó contra unas motos y después contra un póster de Telefónica. Me di un golpe muy fuerte en la frente”. Pero lo peor para ella no fueron los moratones y el dolor muscular que le quedaron como secuela, sino la actuación de los mossos, que apenas hicieron nada por ayudarla. "Llamamos a gritos a los mossos, pero cuando llegaron y vieron al hombre, ni se inmutaron", afirmó. "¿Por una agresión no tendrían que detenerlo?”, les preguntó Carmen. Los mossos le respondieron que no, porque ya lo habían identificado y con eso bastaba.