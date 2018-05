Alberto Garzón se compra un piso de 200.000 euros en Rivas

Alberto Garzón no sigue el ejemplo de Pablo Iglesias y no vivirá en un chalet en una lujosa zona de la sierra de Madrid. El líder de Izquierda Unida ha optado por comprarse un piso junto a su mujer en el municipio de Rivas Vacíamadrid por 200.000 euros, dos tercios más barato que el 'casoplón' de Iglesias y Montero. Según publica este lunes en exclusiva Vanitatis, la vivienda que han adquirido tiene 89 metros cuadrados y el diputado se encuentra "muy feliz" de quedarse en Rivas porque en la localidad madrileña tiene "muchos amigos".

Garzón y Anna Ruiz se mudaron a este municipio el año pasado, tras pasar muchos años compartiendo un piso de 70 metros en el barrio madrileño de La Latina con el hermano del político, Eduardo Garzón. Entones pagaban 1.400 euros al mes. El piso en el que ya viven tiene tres habitaciones con terraza y han decidido ejecutar la opción de compra que tenían cuando entraron a vivir de alquiler.

Garzón y su pareja han firmado su hipoteca con Bankia. Mientras, Iglesias y Montero optaron por la Caja de Ingenieron, una entidad que guarda estrechos lazos con los movimientos independentistas de Cataluña. Los analistas advierten, además, de que ambos dirigentes han disfrutado de importantes ventajas en la concesión de dicha hipoteca.

A raíz de la polémica por el chalet de Iglesias y Montero, Garzón no quiso entrar en polémicas y aseguró que no "le incumbía" ese asunto. "No entro a valorar decisiones personales de dirigentes de otras organizaciones, no lo hice antes con ninguna y no lo voy a hacer ahora", dijo este fin de semana el dirigente de Izquierda Unida, quien añadió que "si ellos creen conveniente y necesario pueden dar explicaciones", pero a que IU no le incumbe.