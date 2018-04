Ada Colau tilda a Manuel Valls de "segundo plato"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este martes que la ciudad no merece "segundos platos, sino candidatos que conozcan la ciudad y que tengan Barcelona como prioridad", en referencia a la posible candidatura del ex primer ministro francés Manuel Valls como alcaldable por Ciudadanos (Cs).

En declaraciones a RAC1, Colau ha recordado que Valls "lleva mucho tiempo viviendo en Francia" y que a cualquier candidato se le pide "que conozca la ciudad, la quiera, haya pisado calle y que conozca los barrios". "Es evidente que Ciudadanos ha ganado votos alimentando el conflicto entre Cataluña y España; es con esto y nada más que han conseguido votos. Es una estrategia totalmente errónea", ha dicho la alcaldesa. Según Colau, es "significativo" que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, "crea que el señor Valls pueda ser su candidato", algo que a su juicio se entiende porque "en Francia ha protagonizado unos recortes brutales".

La alcaldesa, que ha pedido, sin embargo, "respetar todos los procesos internos de todos los partidos políticos", se ha mostrado convencida de que "cuando lleguen las municipales la ciudadanía lo que querrá será hablar de Barcelona y no repetir políticas de trincheras". Preguntada sobre la polémica de la retirada de camisetas y bufandas amarillas en la final de la Copa del Rey, Colau ha señalado que es "una vulneración muy grave de la libertad de expresión" y una prueba "de la deriva autoritaria del PP, que no tiene límites y que vulnera derechos y libertades sistemáticamente". "Tendremos que reivindicar el amarillo y todos los colores del arco iris porque esto no se puede permitir", ha destacado Colau, que ha asegurado que "toda España debe estar preocupada" porque "no es un tema de independencia", sino de "libertad de expresión".

Según la alcaldesa, la polémica demuestra que "el PP da señales de que para mantenerse en el poder es capaz de cualquier cosa" y por ello ha mostrado su apoyo a que "se hagan acciones para parar la vulneración de la libertad de expresión", como las explicaciones que ha pedido el FC Barcelona sobre la retirada de las camisetas. También ha respondido sobre el revuelo de sus palabras al llamar "facha" al almirante Cervera en la inauguración de una calle dedicada al actor Pepe Rubianes y ha defendido que la expresión "era perfectamente pertinente en ese acto". "Cuando dije facha al almirante Cervera lo dije en una intervención 'rubianesca' en homenaje a Pepe Rubianes. Creo que él también le hubiera llamado facha. Era una persona de ideario retrógrado que luchó contra la República", ha concluido Colau