El 'top-5' mundial de porteros para Bodo Illgner, en El Partidazo de COPE

Este lunes pasó por El Partidazo de COPE uno de los iconos de la Champions League que ganó el Real Marid en 1998: el ex portero Bodo Illgner, actualmente comentarista en medios de comunicación alemanes.

"Entrenador no me gustaría ser. Preferiría ser a medio o largo plazo Director Deportivo porque a uno le pueden echar a los dos o tres años, no al primer día, como a los entrenadores", bromeó antes de valorar cómo llegan Bayern de Munich y Real Madrid a la eliminatoria de semifinales de la Champions League: "El Bayern está en muy buen momento, incluso los más veteranos. La Bundesliga no es muy difícil para el Bayern, aunque está demostrando buen estado de forma. En Alemania, se tiene muchísimo respeto al Real Madrid, y como yo no soy muy buen alemán, mi deseo es que pase el Real Madrid, yo soy madridista de corazón".

Recordó que aquella Champions del 98 "la ganamos en una temporada muy normalita. La Champions es una competición para nosotros".

Hablando puramente de porteros, se refirió a la situación actual del cancerbero del Real Madrid, Keylor Navas, cuya presencia la próxima temporada no parece garantizada a día de hoy en el equipo blanco: "De momento rinde bien, incluso ha sido decisivo", y pese a quitarle importancia a los errores que haya podido cometer, "no entiendo que se le critique".

El costarricense no está en su ránking de los cinco mejores porteros del mundo, entre los que incluyó a "Neuer, Ter Stegen, Oblak, Courtois y De Gea".

También habló de Kepa, portero del Athletic de Bilbao: "Es un buen portero para el futuro. Sería una buena inversión, aunque ahora es un poco más caro", finalizó.