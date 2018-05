Sandra Gamboa, madre de Navas, en El Partidazo de COPE: "La gente que sabe de fútbol sabe que Keylor es un gran portero; si viene otro, bienvenido"

Este miércoles, El Partidazo de COPE contactó en Costa Rica con la madre del que fue el gran protagonista en el Real Madrid – Bayern de Munich. Gabriela Gamboa, madre de Keylor Navas, reconoció que recibió muchas felicitaciones por la actuación de su hijo: "Aquí la gente, no sólo yo como mamá, está con mucha, mucha alegría, todo el mundo habla de ello, aquí en Costa Rica la gente está muy orgullosa. Todavía no hemos terminado de leer felicitaciones de todos los amigos, familiares y gente que nos han llenado las notas de felicitación. Pienso que no sólo Costa Rica, sino que todo el mundo está feliz por la actuación que hizo Keylor Navas", comentó.

Vio el partido "en un restaurante con mi hija. La gente gritaba y decía que ‘qué porterazo’, y muchos decían que se les iba a salir el corazón", dijo una Gabriela "muy emocionada porque era un partido decisivo. Mi corazón decía que Keylor iba a ser protagonista, yo llegué preocupada por el partido de Alemania, pero tuve mucha fe en que ellos pasaran a la final", dijo y reconoció que "me dieron ganas de llorar y de gritar, pero estaba con mucha confianza de que iba a hacerlo muy bien".

Con respecto al partido en Alemania, señaló que "él sabía que no tenía tanta culpa él por la primera parte en Alemania, sino todo el equipo".

Por último, puso de relieve la valía del futbolista en el Real Madrid, y aplacó los rumores que señalan en un jugador nuevo para la portería del equipo blanco: "Que sobresaliera, a mí me satisface mucho porque se reafirma que es un gran portero. No me preocupa que la gente diga que el Madrid necesita otro portero. La gente que sabe de fútbol sabe que Keylor es un gran portero, pero si viene otro portero, bienvenido sea, y que sea lo que Dios quiera".