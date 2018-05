Rubén Pons, en El Partidazo de COPE: "No creo que Salah esté enfadado con Ramos, fue una acción fortuita"

Rubén Pons es el fisioterapeuta del Liverpool y también hombre de confianza del egipcio Salah, con quien viajará al Mundial de Rusia. Antes, juntos, tienen la misión de tratar el esguince que se produjo en la final de la final de la Liga de Campeones el pásado sábado ante el Real Madrid. Salah tuvo que ser sustituido en la primera parte después de una acción con Sergio Ramos que se saldó con la lesión en el hombro del delantero del Liverpool: "Salah no me ha dicho nada sobre Sergio Ramos. No creo que esté enfadado con él, fue una acción fortuita", dijo Pons este lunes en El Partidazo de COPE, que reconoció desconocer las declaraciones de un controvertido jeque egipcio que se atrevió a decir que la lesión del futbolista es una conspiración de un lobby sionista.

En cualquier caso, Salah "ya está más animado, mucho más optimista. No es una lesión muy típica en fútbol, quizás más en porteros. La Federación de Fútbol de Egipto cree que en tres o cuatro semanas estará recuperado".

El español avanzó los planes que tienen para recuperar el hombro: "Vamos a hacer doble sesión todos los días e intentaremos reducir los plazos". A la gran pregunta de si Mohamed Salah podrá jugar el Mundial de Rusia, respondió: "Estar con Egipto, estará; irá a Rusia, pero los plazos los marcará él".