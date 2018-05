Ronaldo, en El Partidazo de COPE: "Me encanta Salah, se parece a Leo Messi"

Juanma Castaño conversó con un mito del fútbol, Ronaldo Nazario de Lima, ex jugador del Barcelona y del Real Madrid, al que El Partidazo de COPE encontró descansando en Ibiza antes de pasar un largo mes en Rusia trabajando con motivo del Mundial de Rusia.

Precisamente, la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool la verá en Ibiza, en compañía de amigos, y con buenas sensaciones: "Soy muy optimista, hubo algunas dudas durante el año pero el Madrid, como siempre, se agarra y se pone más unido. Lograron ya un hecho histórico con una tercera final en tres años. Ganar sí será histórico".

Advierte que el Liverpool no será fácil: "Ganar será muy duro, ya se vio que en semifinales hubo sorpresas. El Liverpool ganó bien a la Roma. Tenemos mucha calidad, pero tenemos que jugar nuestro fútbol. Ojalá sea una final con muchos goles. Son dos gigantes, lo tenemos todo para ver una final espectacular".

Confía plenamente en las decisiones que tome Zinedine Zidane: "No me preocupa quién juegue en ataque. Creo que Bale es el único que peligra porque llega justo en el último tramo antes de la final. Zidane tiene muchas posibilidades. Isco o Asensio tienen muchísima calidad, y están disponibles".

Confesó su debilidad por Salah, el internacional egipcio del equipo inglés: "Salah me encanta. He escuchado declaraciones diciendo que soy he sido su inspirador, y me hace ilusión. Tiene una calidad tremenda, le gusta marcar goles. Sí, se parece a Messi. Es zurdo, ágil, rápido, con el balón cerca de los pies, con hambre de gol".

Preguntado por el presunto interés del Real Madrid y en Neymar, le dio el visto bueno a una presunta llegada al conjunto blanco: "Si Neymar decide en algún momento que quiere irse, el Real Madrid tendrá que estar atento para traerlo. Su fichaje lo veo casi imposible, pero cuando un jugador dice que quiere irse, no hay quien lo pare, a mí me ocurrió. Creo que de este tema se va a hablar. Cristiano y Neymar son compatibles, por supuesto. Dos jugadores buenos, mejor juntos que separados".

De cara al Mundial, partiendo del favoritismo de Brasil, Ronaldo cree que un gran rival "puede ser Alemania, que siempre son duros y fuertes, pero mi apuesta es España. El último partido ante Argentina, vi un equipazo que jugaba de verdad muy bien".

Concluyó 'mojándose' con un resultado para la final de Kiev: "3-2 para el Madrid".