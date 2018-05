Quique Setién, premio de la Fundación Cruyff, en El Partidazo de COPE: "Habría dado un meñique por haber jugado con Johan"

"No os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho, me dio muchísima alegría. Desde hace muchísimos años, Johan siempre fue un referente futbolístico y como persona", dijo Quique Setién este miércoles en El Partidazo de COPE. El técnico del Betis recibió el premio de la Fundación Johan Cruyff, en su segunda edición, por sus valores.

"Le dije que habría dado un meñique por haber jugado con él. He estado hoy un rato hablando con Guardiola, y lo que hemos visto desde que apareció como entrenador ha seguido el legado que Cruyff nos dejó, y lo ha ido mejorando", recordó.

Recuerdos al margen, habló de dos nombres propios del Real Madrid. De Ceballos, ex bético, reconoció que "me gustaría tenerlo en mi equipo, pero muchas veces uno no tiene lo que quiere". El otro futbolista al que se refirió fue Cristiano Ronaldo, cuyas declaraciones tras la final de la Liga de Campeones revolucionaron el entorno del Real Madrid: "Casi prefiero que Cristiano se vaya, porque así no me tengo que enfrentar a él. A lo mejor el que viene por Cristiano es igual o mejor que él", dijo.

Alabó al Real Madrid: "Me parece un equipo extraordinario, suscribo lo que ha dicho Guardiola, hay que ser muy bueno para conseguir tres Champions".

Y se acordó de Marc Bartra: "Me hubiera gustado que Lopetegui hubiera convocado a Marc Bartra, estaba muy ilusionado".

Recibió una felicitación especial: la de Joaquín Sánchez, el capitán del Real Betis, con el que tan buena relación mantiene actualmente: "ha ido con su filosofía en cada equipo y ha hecho cosas importantes. Como persona, quedo con la cercanía y la humildad que tiene con nosotros; yo, que no lo conocía de antes, es lo que más me ha sorprendido", dijo el futbolista.

También fue felicitado por Pablo Machín, entrenador del Sevilla, que también pasó por El Partidazo de COPE este jueves, horas después de su presentación como técnico del conjunto sevillano.